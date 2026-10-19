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Двама души се издирват за пожара на 9 октомври вечерта, при който бяха засегнати 11 антени за комуникация със сателитната система "Старлинк" (Starlink). Това се разбра от съобщение на Софийския градски съд.

Кабинетът "Радев"

От СГС съобщиха, че днес ще се състои заседание по искане на прокуратурата за издаване на Европейска заповед за арест спрямо двама души, обвинени за подпалването на антените.

За инцидента съобщи преди седмица съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Два дни по-късно премиерът Румен Радев призова от парламентарната трибуна председателят на ДАНС Пламен Тончев да не разкрива данни относно разследването по случая. 

"Въпрос на съвсем малко време е, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция", заяви Радев в отговор на въпрос на другия съпредседател на "Да, БГ" Божидар Божанов. На изслушване в парламента Тончев съобщи само, че обектът над село Плана е в процес на разширяване, като част от оградата му е била отстранена и това е улеснило достъпа на извършителите..

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В четвъртък изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов обяви, че има заподозрени за палежа.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че са предприети допълнителни мерки за охраната на подобни обекти в страната от страна на структури на МВР, въпреки че отговорността за тези обекти е на техните собственици.

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