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Пламен Петков, прокурор в Софийска районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжна прокуратура - Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативна прокуратура - София и Красимира Филипова от Върховна касационна прокуратура са избрани от квотата на прокурорите в следващия състав на Висшия съдебен съвет.

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Председателят на Избирателната комисия Емил Георгиев - прокурор във Върховна касационна прокуратура, обяви, че проведеният днес повторен избор е редовен.

Гласували са 1313 прокурори от общо 1567. Общият брой на действителните гласове, според протоколите на избирателните секции с данните от гласуването с хартиени бюлетини е 1308. Недействителните бюлетини са 12 броя.

Пламен Петков е получил 556 гласа, Ивайло Илиев - 496, Ивайло Ангелов - 491 и Красимира Филипова - 442.

Както и на първия тур вчера, никой не е събрал повече от половината гласове, но съгласно регламента на балотажа печелят четиримата с най-много гласове.

Балотаж на изборите за членове на ВСС от прокурорската квота
Виж още Балотаж на изборите за членове на ВСС от прокурорската квота

По свой избор всеки гласуващ можеше да избере със знак "Х" или "V" със синя химикалка от един до четири кандидати.

По сходна процедура 2292 съдии ще гласуват за шестима членове на ВСС на 7 ноември.

459 следователи ще изберат единствения си представител в "правителството на съдебната власт" на 21 ноември.

Избори насред изборите
Виж още Избори насред изборите

Очаква се гласуването в Народното събрание за 11-те от парламентарната квота да е до 20 ноември.

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