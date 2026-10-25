Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова получиха най-много гласове, но никой не спечели повече от половината

4388 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Пламен Петков, прокурор в Софийска районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжна прокуратура - Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативна прокуратура - София и Красимира Филипова от Върховна касационна прокуратура са избрани от квотата на прокурорите в следващия състав на Висшия съдебен съвет.

Председателят на Избирателната комисия Емил Георгиев - прокурор във Върховна касационна прокуратура, обяви, че проведеният днес повторен избор е редовен.

Гласували са 1313 прокурори от общо 1567. Общият брой на действителните гласове, според протоколите на избирателните секции с данните от гласуването с хартиени бюлетини е 1308. Недействителните бюлетини са 12 броя.

Пламен Петков е получил 556 гласа, Ивайло Илиев - 496, Ивайло Ангелов - 491 и Красимира Филипова - 442.

Както и на първия тур вчера, никой не е събрал повече от половината гласове, но съгласно регламента на балотажа печелят четиримата с най-много гласове.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По свой избор всеки гласуващ можеше да избере със знак "Х" или "V" със синя химикалка от един до четири кандидати.

По сходна процедура 2292 съдии ще гласуват за шестима членове на ВСС на 7 ноември.

459 следователи ще изберат единствения си представител в "правителството на съдебната власт" на 21 ноември.

Очаква се гласуването в Народното събрание за 11-те от парламентарната квота да е до 20 ноември.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.