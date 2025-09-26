Окръжният съд в Смолян постанови постоянна мярка "задържане под стража" за 42-годишния IT специалист Ненчо Ненчев от Сливен, обвинен за жестокото убийство на 40-годишния Павел Христов от Ямбол на екопътека "Невястата".

Още по темата

Решението е по искане на Окръжна прокуратура-Смолян, която посочи наличието на всички предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Според съдия Дафинка Чакърова е налице реална опасност извършителят да се укрие и да извърши друго престъпление.

42-годишният мъж бе доведен в съдебната зала с белезници на ръцете и краката, предаде БТА.

Според прокуратурата, на 21 септември, около 20:30 ч., на около 380 метра от паркинга на параклиса в района на екопътека "Невястата" край курорта Пампорово, Ненчев нанесъл 14 прободни и прорезни рани с нож на Павел Христов, в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците.

Окръжният прокурор Недко Симов, който е и наблюдаващ досъдебното производство, заяви, че обвиняемият е предвиждал настъпването на смъртта и е целял не само да нарани жертвата, а да я убие. Той се е заканил с убийство и спрямо свидетелката - Десислава Атанасова, бившата му приятелка.

Вечерта на убийството Атанасова и Христов се вървели по екопътека "Невястата" в посока паркинга, когато Ненчо Ненчев ги пресрещнал. Жената се притеснила от неочакваната му поява в гората, защото през последната година и половина той е бил упорит в опитите си да се сближи отново с нея. Казала на Христов да се обади на тел. 112, но Ненчев я напръскал със спрей, като ѝ сложил белезници. Извадил нож от раницата си и нападнал Христов. Жената успяла да избяга и да се скрие в гората. Едва на следващата сутрин тя се показала пред полицаите, които пристигнали да извършват оглед на местопрестъплението.

От обясненията на Ненчев станало ясно, че той е имал подготовка да отвлече жената, за да заживее с нея. Очаквал, че може да бъдат близки и да имат деца.

Според адвокат Филип Топов, защитник на обвиняемия, налагането на мярка за неотклонение "задържане под стража" е най-адекватното решение на този етап.

"Това е и волята му, като мотиви са, че би могъл да бъде поставен под чисто психологически атаки. Евентуално да се почувства заплашен от близки и роднини на пострадалото лице с оглед физическа разправа, дори и посегателство върху живота му", каза адвокат Топов.

Той посочи още, че ще направи свиждане в ареста, за да преценят дали ще обжалват определението на съда.

