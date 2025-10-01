42-годишният IT специалист Ненчо Ненчев, обвинен за жестокото убийство на екопътека "Невястата" над Смолян на 21 септември, е тормозил дълго време бившата си любима, преди да убие новия ѝ приятел, стана ясно на заседание на смолянския окръжен съд.

Срещу Ненчев се води производство за грабеж на телефон на Д.А., пише "24 часа". Тя е подавала жалби срещу него в полицията, била е издадена ограничителна заповед той да не я доближава.

Жената също е IT специалист. Познавали се от Ямбол били в интимни отношения и известно време живеели заедно. Убитият мъж е работил в склад за строителни материали.

40-годишният Павел Христов от Ямбол и 39-годишната Д. А. били нападнати от Ненчо на около 400 метра от началото на екопътеката. Ненчев добре знаел кога и къде ще бъдат - чрез монтираното проследяващо устройство в колата на жертвата. Нападателят ги напръскал с лютив спрей, след което с 14 удара с нож нанесъл прободно-порезни рани на мъжа, който починал. Жената съборил на земята, след това я закопчал с белезници.

Той признал, че искал да я отвлече, да заживеят заедно и да имат деца. Заплашил я с кървавия нож, че ще убие и нея. Разговорът се провел до трупа на Павел. Д. А. обаче отново го отхвърлила и не споделила намеренията му за съвместен живот. За да докара колата до паркинга при началото на екопътеката, той се отдалечил и тогава тя успяла да се скрие в гората.

Ненчев не я открил и поел дълъг и тежък планински преход. Намерен е след 48-часово издирване в района на хижа над Чепеларе. Оттам до мястото на убийството са около 6-7 км.

