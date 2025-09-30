Подготвил се е предварително да я отвлече и да се крие дълго с нея планината

770 Снимка: БТА

42-годишният IT специалист Ненчо Ненчев, обвинен за жестокото убийство на екопътека "Невястата" над Смолян, се е подготвил предварително да се крие от властите в гората.

Той е носел сгъваема палатка, спален чувал, компас, осветителен челник, зарядни за телефон, 3-4 чифта дрехи и достатъчно пари, пише "24 часа". Вещите са открити в колата и в раницата му, стана ясно в съдебната зала в Смолян.

Ненчев завършил е Националната спортна академия, участвал е в ултрамаратони, бил е и катерач - издръжлив и подготвен за престой в планината, но не е бил планински водач. Поддържал е и YouTube канал за популяризиране на умения за поведение в планината.

Пред разследващите Ненчев е дал обяснения, които изцяло се припокриват с обвиненията. Той е сложил проследяващо устройство - GPS, в колата на жертвата. Било поставено на скришно място извън купето на колата, но Ненчев е можел да проследи местонахождението.

40-годишният Павел Христов от Ямбол и 39-годишната Д. А. били нападнати от Ненчо на около 400 метра от началото на екопътеката от Ненчо, бивш партньор на жената. Ненчев добре знаел кога и къде ще бъдат - чрез монтираното проследяващо устройство. Нападателят ги напръскал с лютив спрей, след което нанесъл прободно-порезни рани на мъжа, който починал. Жената съборил на земята, след това я закопчал с белезници.

Той признал, че искал да я отвлече, да заживеят заедно и да имат деца. Заплашил я с кървавия нож, че ще убие и нея. Разговорът се провел до трупа на Павел. Д. А. обаче отново го отхвърлила и не споделила намеренията му за съвместен живот. За да докара колата до паркинга при началото на екопътеката, той се отдалечил и тогава тя успяла да се скрие в гората. Ненчев не я открил и поел дълъг и тежък планински преход.

Намерен е след 48-часово издирване в района на хижа над Чепеларе. Оттам до мястото на убийството са около 6-7 км.

Жената също е IT специалист. Познавали се от Ямбол били в интимни отношения и известно време живеели заедно. Убитият мъж е работил в склад за строителни материали.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.