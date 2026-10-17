25-годишният Александър Маринов загина при катастрофа във Варна през май 2025 г. Шофьорката, призната за виновна за смъртта му, получи условна присъда, потвърдена и на втора инстанция

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Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която загина през март миналата година в пътен инцидент, публикува емоционално послание в социалните мрежи за трагедията на друга майка, загубила детето си на пътя. Става дума за 25-годишния мотоциклетист Александър Маринов от Варна, който загина при катастастрофа през май 2025 г.

Повод за публикацията на Попов е решението на майката на Алекс - Албена Димитрова, да изпише собственото си име върху надгробния паметник на сина си.

"Има ли по-голям ужас от това? Майка да погребе сина си и в отчаянието си от българското правосъдие да изпише на паметника му собственото си име...", написа Николай Попов.

Той припомня, че Алекс е мотоциклетист, загинал заради неправилна маневра. Жената, призната за виновна, е с условна присъда и се разхожда на свобода.

"Какво трябва да преживее една майка, за да стигне до такова отчаяние? Каква болка трябва да носи, за да загуби вярата си, че някога ще има справедливост?", пита Попов.

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Трагедията, за която говори той, се разиграва на 30 май 2025 г. на булевард "Цар Освободител" във Варна. Водачка на лек автомобил предприема маневра за обратен завой и пресича пътя на движещия се направо мотоциклетист. При сблъсъка Александър получава тежки травми и по-късно умира в болница.

Случаят предизвика силна обществена реакция. Близки, приятели и мотористи организираха протести във Варна с искане за справедливо наказание и по-строги мерки срещу опасното шофиране.

През април тази година Варненският окръжен съд призна водачката за виновна за причиняване на смърт по непредпазливост. Наложената й присъда бе "лишаване от свобода" за четири години, като заради проведената съкратена процедура на разглеждане, тя бе намалена на две години и осем месеца, отложени с петгодишен изпитателен срок. Тя бе лишена и от право да управлява моторно превозно средство за пет години.

През септември Варненският апелативен съд потвърждава условната присъда.

Според автотехническата експертиза за произшествието са допринесли както невниманието на шофьорката, така и високата скорост на мотоциклетиста, който според вещите лица се е движил с над 120 километра в час. Семейството на Алекс обаче оспорва изводите на експертизата и многократно настоява за ново изследване на обстоятелствата около катастрофата. В интервю за NOVA през юли майката Албена Димитрова разказва, че синът ѝ се е опитал да спре, но не е успял да избегне автомобила. "Алекс е реагирал и е натиснал спирачки, но не е имал достатъчно време", обяснява тя.

Близките настояват за ефективна присъда и заявяват готовност да търсят справедливост и извън България. Решението на Апелативния съд подлежи на проверка от Върховния касационен съд.

Сега историята на Албена и Алекс отново привлече общественото внимание след публикацията на Николай Попов.

"Няма присъда, която да върне Алекс. Но когато близките на загиналите не намират утеха дори в правосъдието, обществото ни има огромен проблем", пише той.

Бащата на Сияна подчертава, че никое съдебно решение не може да върне загиналите, но правосъдието трябва да даде на семействата усещане за справедливост.

"Една майка не трябва да изпише собственото си име на паметника на сина си, за да покаже, че е загубила вяра в справедливостта", заявява той и

Публикацията му завършва с предупреждение към обществото, че приемането на подобни трагедии като нещо обичайно води до загуба не само на доверие в институциите, но и на човечност.

Трагедията на Алекс и думите на Николай Попов отново поставят болезнения въпрос за безопасността по българските пътища и отговорността за тежките катастрофи.

България продължава да бъде сред държавите с най-висока смъртност при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз. А според национално представително проучване на социологическа агенция "Мяра", проведено специално за БНТ, обществото вижда основните причини за катастрофите в рисковото поведение на водачите, лошата пътна инфраструктура и недостатъчния контрол.

Над 43% от анкетираните посочват опасното поведение на шофьорите като най-сериозния проблем, а 35% смятат, че основната причина е лошото състояние на пътищата. Сред останалите фактори, които хората открояват, са неефективният контрол, техническото състояние на автомобилите и недостатъците в законодателството.

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