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Разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е привлечен като обвиняем за поискан и получен подкуп от 500 евро. Според Софийската градска прокуратура парите били предназначени за съдействие при прекратяването на досъдебно производство, по което самият служител работел.

Случаят е от 6 ноември 2026 г. Около 15:00 часа в района на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Тодор Александров" в София полицаят, в качеството си на длъжностно лице, поискал и приел сумата от 500 евро, сочат събраните до момента доказателства.

Мъжът е задържан при предварително планирана операция на дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР. От вътрешното министерство съобщиха, че служителят е установен в момента на получаване на подкупа, като у него са открити предварително белязани банкноти.

Според разследващите срещу парите полицаят е трябвало да изпрати воденото от него досъдебно производство на прокуратурата с мнение за прекратяване, както и да съдейства за окончателното му приключване.

На 7 ноември срещу служителя е повдигнато обвинение по член 302 във връзка с член 301 от Наказателния кодекс, които уреждат наказателната отговорност за подкуп, получен от длъжностно лице.

Спрямо обвиняемия е определена мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 3000 евро.

От Софийската градска прокуратура уточняват, че при избора на мярката е отчетено рязкото влошаване на здравословното състояние на полицая, което е наложило неговото приемане в болница.

Разследването по досъдебното производство се провежда от Следствения отдел при Софийска градска прокуратура под надзора на СГП.

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