Асен Василев държеше да му се поставят белезници, каза подалият оставка преди дни шеф на НСО

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"Бях извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. Разбрах, че ще се извърши арест на Борисов. Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари при претърсването на дома му". Това каза ген. Емил Тонев, началник на Националната служба за охрана при разпит по делото срещу Кирил Петков, обвинен за престъпление по служба, във връзка с арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и бившият финансов министър Владислав Горанов.

По думите на Тонев той е бил извикан, за да бъде предупредена охраната на НСО в дома на Бойко Борисов, да не стане конфликт между институциите. Инициативата за това е била на Пламен Тончев, председател на Държавна агенция "Национална сигурност".

Тонев посочи, че е предупредил служителя, охранявал Борисов, когато полицията е приближавала, предаде БТА. Информацията за това му е била съобщена от Петър Петров, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който впоследствие става зам.-председател на Държавна агенция "Национална сигурност".

"Асен Василев държеше да се поставят белезници на Борисов", каза ген. Тонев. Той посочи, че не помни Кирил Петков да е искал да се слагат белезници.

На срещата в кабинета на Петков са присъствали Асен Василев, Бойко Рашков, Пламен Тончев и Петър Петров. След това са дошли Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер със съпругата си и Румен Спецов. Началникът на НСО обясни, че намиращите се в кабинета са вдигали наздравици и е имало радост.

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Съдът допусна искането на прокуратурата за разпит на Бойко Рашков, Пламен Тончев и Асен Василев

Софийският градски съд допусна искането на прокуратурата за разпит на бившия вътрешен министър Бойко Рашков, председателят на ДАНС Пламен Тончев, бившият финансов министър Асен Василев и бившият зам.-председател на ДАНС Петър Петров по делото срещу Кирил Петков, обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател.

Причината за искането на прокуратурата е, защото според останалите свидетели тримата са участвали в срещата в кабинета на Кирил Петков, когато е обсъждан арестът на Бойко Борисов.

На следващото заседание, 7 декември, съдът призова свидетелите Василев и Рашков.

Пред медиите наблюдаващият прокурор Ангел Кънев заяви, че ще поиска лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също да бъде разпитан, както и евентуално бизнесменът и обвиняем Васил Божков, тъй като е споменаван от по-голямата част от свидетелите по делото срещу Петков във връзка с негови показания.

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