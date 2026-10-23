Според адвоката на Мартин Варадинов офицерът не е ударил Соня Колтуклиева, а тя е пострадала при падането си на земята

12162 Снимка: БТА

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Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана (НСО). Моля за по-лека мярка. Това каза пред Военно-окръжният съд в София 37-годишният офицер от НСО Мартин Варадинов, който бе задържан и обвинен за нанесена средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева.

Вчера пред офиса на "Прогресивна България" на столичния бул. "Христо Ботев" репортерката на агенция ПИК отвори вратата на служебния автомобил на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Последва реакция на гардовете, а един от тях - Варадинов - блъсна Колтуклиева и тя падна по гръб на тротоара.

От НСО съобщиха, че службата ще проверява инцидента, а Михаела Доцова отиде във Военноокръжната прокуратура, за да разговаря лично с репортерката и изрази съжаление за случилото се.

Адвокатът на офицера от службата за охрана Тервел Георгиев също поиска съдът да наложи по-лека мярка. Според защитата Варадинов не е ударил Колтуклиева, а тя е пострадала при падането си на земята.

Полковник Георги Заев, заместник военноокръжен прокурор, пък заяви, че поддържа искането за постоянен арест.

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За престъплението, за което гардът е обвинен, Наказателният кодекс предвижда присъда "лишаване от свобода" от 2 до 10 години.

Снимка: БТА

По време на заседанието се разбра още, че обвиняемият Михаил Варадинов, негов колега, както и началникът на екипа за лична охрана на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, са временно отстранени от длъжност. По-рано тази вечер пък президентът Илияна Йотова съобщи, че началникът на НСО генерал Емил Тонев е депозирал оставката си.

Предстои военните магистрати да се произнесат по-късно тази вечер за това дали и каква мярка за неотклонение ще наложат на Варадинов.

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