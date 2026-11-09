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Очерталите се като фаворити на първия тур в събота бяха избрани на балотажа вчера за членове на следващия Висш съдебен съвет от квотата на съдиите.

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Шестимата, получили най-много гласове от колегите си, са Мария Терзийска, заместник-председател на Окръжен съд - Варна, Светлана Калинова, съдия във Върховния касационен съд, Даниела Александрова, заместник-председател на Софийски районен съд, Васил Петков, съдия във Военно-апелативния съд, Веселка Златева - Кожухарова, административен ръководител на Административен съд - Пазарджик и Емилия Василева, съдия във Върховния касационен съд.

Това съобщи късно снощи председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Бисер Троянов - съдия във Върховния касационен съд.

Избирателната активност е била 84,18%, по-висока в сравнение с гласуването на 7 ноември (82,2%), когато никой от 21 кандидати не успя да събере необходимите повече от половината гласове, за да бъде избран на първия тур.

Право на глас имаха 2275 съдии. Гласуването бе с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, съвпадащи с броя и местоположението на окръжните съдилища.

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Преди две седмици прокурорите избраха за своята квота от четирима членове в "правителството на съдебната власат" Пламен Петков, прокурор в Софийска районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжна прокуратура - Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативна прокуратура - София и Красимира Филипова от Върховна касационна прокуратура.

Следователите ще изберат единствения си представител във ВСС на 21 ноември.

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Миналата седмица в парламентарната правна комисия бяха изслушани номинираните за квотата от 11 членове на Народното събрание. Очаква се депутатите да гласуват до 20 ноември.

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