Един от адвокатите не се яви на разпоредителното заседание в съда

664 Снимка: Булфото

Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София. Причината - един от адвокатите - Петър Петров - не се яви на разпоредителното заседание в Софийския районен съд.

Той е подал молба за отлагане на делото, съобщи БНТ.

Шестимата подсъдими са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 22 февруари 2025 г. са извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Обвиненията са за блъскане по входната врата на централния вход на административната сграда на Европейския парламент и Европейската комисия в София, както и опит да бъде подпалена входната врата.

Обвинението също включва и блъскане на полицай.

До безредиците се стигна през февруари по време на организиран от партия "Възраждане" протест срещу еврото.

Ако бъдат признати за виновни от съда, обвиняемите могат да получат до пет години затвор.

