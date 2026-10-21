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Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт в Софийския градски съд срещу кмета на община Петрич, обвинен в измама, свързана с реконструкцията на сграда и превръщането ѝ в музей на културното наследство по проект, финансиран от ЕС.

Ако бъде признат за виновен, Димитър Бръчков е застрашен от лишаване от свобода за срок от две до осем години, предава БНР.

Предмет на делото е проект за популяризиране на споделеното културно наследство между България и Гърция като част от инициативата "Културен дипол в трансграничната зона", съфинансиран с близо 650 хиляди евро от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България.

Според условията на споразумението за финансиране, средствата е трябвало да бъдат използвани за рехабилитация на бившето военно поделение в Петрич и превръщането му в музей, посветен на историята на града и региона, като част от по-широка трансгранична инициатива за популяризиране на общото културно наследство на България и Гърция.

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Според събраните доказателства обаче, кметът е укрил факта, че оригиналните военни казарми са били разрушени преди началото на строителните работи. Въпреки че отпуснатите от ЕС средства по проекта е можело да се използват единствено за рехабилитация, сградата всъщност е била изградена наново.

С укриването на тази информация кметът е нарушил условията за допустимост за финансиране от ЕС по програмата.

Бръчков коментира казуса във Фейсбук, като написа:

"Винаги ще бъда горд с новия дом на нашия Исторически музей!

Културно-историческото ни наследство се съхранява при подходящи условия и среда. Музеят ни е съществуващ, прекрасен, работещ и посещаван.

Днешната новина е нормалното продължение на започнали събития преди година по този наш проект.

Музеят и неговата дейност са особено видими. Припомням само малка част от всичко, което успяхме да реализираме, както и оценките - наградите, които вече сме получили за дейността на Историческия музей."

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