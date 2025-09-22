Внесла е обвинителен акт в Софийския градски съд срещу един заподозрян, фалшифицирал данни на фирма, за да спечели търг на Агенцията по заетостта

1322 Снимка: Прокуратура на ЕС

Европейската прокуратура в София е внесла обвинителен акт в Софийския градски съд срещу едно лице, заподозряно в измама, свързана с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, съобщиха от централата на институцията в Люксембург.

Случаят се отнася до обществена поръчка, обявена от българската Агенция по заетостта за доставка на офис мебели, финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Според разследването, ответникът, като представител на фирма, е подал невярна информация за предишния опит на фирмата, за да се класира за участие в търга. В резултат на това фирмата е получила договора през март 2020 г. на стойност около 151 000 евро (296 000 лева), от които приблизително 128 700 евро (252 000 лева) са дошли от бюджета на ЕС.

Ако бъде признат за виновен, този подсъдим може да бъде изправен пред до осем години затвор.

Всички засегнати лица се считат за невинни, докато противното им не бъде доказано от компетентните български съдилища, напомнят от Европейската прокуратура.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.