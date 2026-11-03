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Районна прокуратура – Велико Търново протестира присъдата на Димитър Бонзов, който е обвинен, че е допуснал 11-годишният син на бившия депутат Явор Божанков да има достъп до законно притежавания си пистолет. При инцидента друго 12-годишно дете получи огнестрелна рана в крака. Държавното обвинение настоява мъжът да получи 5 години ефективно лишаване от свобода.

С присъда от 19 октомври 2026 г. Районният съд във Велико Търново призна Бонзов за виновен, че не е взел необходимите мерки за сигурност при съхранението на оръжието си. За това нарушение му е наложена глоба от 1500 евро.

Темида обаче го оправда по обвинението, че в резултат на деянието е причинена средна телесна повреда на 12-годишното пострадало момче.

Прокуратурата не е съгласна с тази част от решението, както и с размера на наказанието. Според обвинението съдът неправилно е приел, че нараняването е леко, а не средна телесна повреда.

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Като аргумент са посочени противоречия между трите съдебномедицински експертизи по делото. Според прокуратурата те не са били правилно оценени от първоинстанционния съд.

Държавното обвинение смята и че глобата от 1500 евро е несправедливо ниска, съобщи Нова тв.

С внесения протест прокуратурата иска присъдата да бъде отменена и да бъде постановена нова. Тя настоява Димитър Бонзов да бъде признат за виновен по всички обвинения и да получи 5 години затвор ефективно.

Инцидентът стана на 12 май 2024 г., когато по време на семейно тържество в Арбанаси синът на Явор Божанков простреля 12-годишното дете на балдъзата му с боен пистолет, собственост на бизнесмена. Оръжието е бил поставено на пейка в двора на мястото, където се е провеждал рождения ден.

Пострадалото дете бе настанено във великотърновската болница, а собственикът на къщата, в която се е провеждал празника, както и на револвера "Смит енд Уесън" 357, Димитър Бонзов - арестуван. Впоследствие Районната прокуратура във Велико Търново му повдигна обвинение.

"Можело е да се случи и най-лошото. Благодарим на Господ, че не е", коментира тогава Божанков, който не е присъствал на инцидента.

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