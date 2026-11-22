Бившият служебен министър на вътрешните работи постави сред основните задачи на новия ВСС разкриването на истината за мрежите за влияние в правосъдието

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Избраният от парламента в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Емил Дечев прогнозира, че ще отнеме най-малко два месеца на новите съдебни кадровици за изберат титулярен главен прокурор.

Съдията, който беше министър на вътрешните работи в служебния кабинет "Гюров", постави сред основните задачи на новия състав на съвета разкриването на истината за мрежите за влияние в правосъдието.

Според Дечев продължителното забавяне на избора на нов ВСС е задълбочило проблемите в съдебната система. Законодателните промени са довели до спиране на конкурси и назначения на административни ръководители, а решението на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025 г. на практика е ограничило част от правомощията на Инспектората към ВСС.

Дечев очаква процедурите за избор на главен прокурор, председател на Върховния административен съд и директор на Националната следствена служба да се проведат в близки интервали, но не едновременно. По думите му продължителността им ще зависи и от броя на кандидатите за всяка от ръководните позиции.

"Време няма много. Предполагам, че поне що се отнася до главен прокурор, титуляр на тази позиция, вероятно ще се стигне до такъв избор в края на януари или средата на февруари", прогнозира той пред "Нова телевизия".

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На фона на спряганите имена на настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев и правосъдния министър Николай Найденов за евентуални кандидати за главен прокурор Дечев изрази резерви към преминаването от политическа длъжност директно на върха на държавното обвинение.

"За държава, която ние приемаме за все още доста млада, неукрепнала, несъвършена демокрация, това може да бъде рискован ход. Защото дори когато един такъв министър като главен прокурор вземе някое решение и то е правилно, някои негови противници въпреки това ще твърдят, че той го е взел не от законови съображения, а от някакви политически или идеологически съображения", обясни той.

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