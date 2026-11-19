26-годишният Емил Георгиев застана пред Софийския окръжен съд, който му наложи мярка за неотклонение "задържане под стража", и каза само "Съжалявам".

14885 Снимка: БТА

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Медицинската експертиза, представена по време на съдебното заседание за мярката за неотклонение на граничния полицай Емил Георгиев, който блъсна и уби с лекия си автомобил "Мерцедес" в Драгоман 18-годишната Милена Мирчева, е показала наличие и на наркотици - тетрахидроканабинол (акивната съставка на канабиса - бел.ред), в кръвта на 26-годишния мъж.

Софийският окръжен съд реши да остави Георгиев за постоянно в ареста, а обвиняемият каза само "Съжалявам".

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Той бе доведен в съда окован и под засилена охрана, а в залата бяха и негови близки.

Инцидентът стана на 15 ноември в 4:05 часа. Тогава на тел. 112 е постъпил сигнал за пътнотранспортно произшествие в Драгоман. Незабавно на място са изпратени екипи на Районното полицейско управление и на Спешна помощ. При извършения оглед на местопроизшествието e установен лек автомобил "Мерцедес", управляван от Георгиев. Пострадалата Милена е транспортирана до столична болница. Минути по-късно умира. Пробата с дрегер за алкохол на граничния полицай показва 1,63 промила, а кръвната проба - 1,58 промила. Той бе задържан и му бе повдигнато и обвинение.

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Прокуратурата поиска налагането на постоянна мярка "задържане под стража".

Снимка: Bulphoto

Адвокатът на обвиняемия - Христо Ботев - все още е твърде рано да се иска най-тежката мярка за неотклонение, защото още е е готова автотехническата експертиза и не е доказана скоростта на движение на автомобила.

Снимка: БТА

Справките от МВР показват още, че Емил Георгиев е бил санкциониран три пъти за шофиране с превишена скорост, а книжка има от 4 години.

Снимка: Bulphoto

Окръжните магистрати наложиха на граничния полицай най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Съдът прецени, че има опасност Емил Георгиев да извърши друго престъпление. Според магистратите той не се е повлиял от наложените му санкции за шофиране с превишена скорост. Съдът го определи като недисциплиниран водач.

Снимка: Bulphoto

Като полицейски служител е трябвало да опази обществения ред и като овластено лице е трябвало да бъде изключително внимателен.

Снимка: Bulphoto

Мярката подлежи на обжалване пред Апелативния съд.

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