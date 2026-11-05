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Приключи делото за убийство, извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост от подсъдимите С.С. (на 69 години) и Л.М. (на 50 години), съобщиха от Апелативна прокуратура - София. Двамата бяха привлечени към наказателна отговорност и предадени на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Перник, като днес получиха доживотни присъди, съобщиха от обвинението.

По делото е установено, че подсъдимият С.С. притежавал животновъдно стопанство в пернишкото село Богданов дол. Другият подсъдим - Л.М., често му помагал в работата.

През 2024 г. в стопанството започнал да работи Д.Г. срещу осигурени подслон и храна. Задълженията му включвали извеждане на кравите на паша сутрин и прибирането вечер, както и извеждане на овцете на паша.

На 25.06.2025 г. подсъдимият С.С. установил, че една от кравите му е избягала и се разхожда из селото. Той възложил на Д.Г. да я прибере и да направи покупки, което той не изпълнил, като се прибрал няколко часа по-късно във видимо нетрезво състояние.

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Двамата подсъдими първоначално влезли във вербален конфликт с Д.Г., който впоследствие прераснал във физическа саморазправа. Те му нанесли множество удари в главата и тялото с маркуч, юмруци и с крака.

Свидетел на случилото се станала Е.Д., която също работела в стопанството на С.С. Тя не се намесила в конфликта и не направила опит да защити пострадалия Д.Г. от страх да не бъде нападната и бита от подсъдимите.

След побоя, продължил около 2 часа, С.С. и Л.М. преместили Д.Г. в обора. Единият от тях поставил на врата му синджир, използван за връзване на кравите, а другият завързал ръцете му със сезал, като ги опънал встрани. За известно време С.С. залепил устата на пострадалия с парче тиксо, за да не вика, но впоследствие го премахнал, тъй като Д.Г. не можел да диша през носа. С.С. категорично забранил на свидетелката Е.Д. да му дава вода, храна и цигари, както и да го отвързва.

В това състояние пострадалият бил оставен до обяд на следващия ден, като молел за вода.

На следващия ден С.С. му дал да пие вода от кофа. При опит да го премести в друго помещение пострадалият починал.

Първоначално тялото му било оставено в обора, покрито с чували и кашони.

Вечерта подсъдимите взели решение да заровят тялото на Д.Г. зад обора, под намиращия се наблизо навес. За да осигурят съдействието и мълчанието на свидетелката Е.Д., я заплашили. Върху изкопа поставили дървено пале и няколко автомобилни гуми.

Няколко дни по-късно Е.Д. посетила близките си в друго село, разказала им за случилото се и решила да не се връща в стопанството на С.С. Тя подала сигнал на телефон 112.

Според заключението на изготвената по делото съдебномедицинска експертиза смъртта на Д.Г. се дължи на гръдно-белодробна травма, изразена в двустранно счупване на ребра, фрактура на гръдната кост и контузия на белите дробове.

При задържането на С.С. от пристигналите на място полицейски служители у него били открити патрони за огнестрелно оръжие. В хода на разследването е било установено и иззето огнестрелно оръжие - самоделно стрелящо устройство тип Оса", държано от него незаконно.

С присъда на Окръжен съд - Перник подсъдимите С.С. и Л.М. са признати за виновни и им наложени наказания "доживотен затвор", които да изтърпят при първоначален специален режим.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.