Вчерашната акция е продължила в село Войводово, където е била установена противозаконна регистрация на автомобил

1253 Снимка: Bulphoto

Двама от тримата служители на "Пътна полиция" в Хасково, задържани вчера за искане на подкупи при регистрация на автомобили, остават в ареста. Срокът за задържането им е удължен от прокуратурата на 72 часа, очаква се държавното обвинение да поиска постоянен арест.

Третият задържан е бил освободен и най-вероятно ще стане свидетел на прокуратурата, съобщи БНР.

До арестите се стигна след акция на Областната дирекция на МВР и отдел "Вътрешна сигурност". По случая е образувано следствено дело.

Спецоперацията, започнала рано сутринта вчера в Хасково, е продължила и в село Войводово, където е била установена противозаконна регистрация на автомобил.

По-късно пред медиите сочената за посредничка в схемата заяви, че тя не се чувства виновна за нищо. Пристигналите на място в офиса и до КАТ разследващи са иззели личните й пари - малко над 2 000 лева. Тя призна, че се занимава с регистрация на автомобили и имала в офиса си около 5 000 пълномощни, предаде "Хасково Инфо".

В началото на май шефът на КАТ-Хасково беше сменен. Начело на "Пътна полиция" застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР Иван Расоков. Преди това той си подаде оставката заради убийството на 18-годишната Магдалена Русева.

