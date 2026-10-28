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Софийският градски съд призна за виновни и постанови най-тежкото възможно наказание - доживотен затвор без право на замяна, за 39-годишните Бисер Русинов и Никола Спасов, подсъдими за двойното убийство на майка и син и палежа на апартамента им в столичния кв. "Банишора", съобщиха от държавното обвинение.

На 10 октомври 2022 г. на тел. 112 е подаден сигнал, че гори апартамент на седмия етаж в бл. 53 на ул. "Опълченска" в София. На мястото на произшествието били изпратени четири екипа огнеборци. След потушаването на пламъците в жилището са открити силно обгорелите тела на 85-годишната Мирка Ресиловска и 60-годишния й син Евгени Гигов.

Двойното убийство бе разкрито, след като в "Съдебна медицина" бе извършена аутопсия на обгорелите тела на жертвите. Патоанатомите установиха, че смъртта на майката и сина е в резултат на тежки черепно-мозъчни травми, а от пожарната разкриха, че пожарът в апартамента им е бил подпален умишлено, за да бъде прикрито зловещото престъпление.

След няколкодневно издирване заподозрените за жестокото двойно убийство бяха задържани. Бисер Русинов и Никола Спасов бяха обвинени и предадени на съд за грабеж, извършен в съучастие и придружен с убийство на двама души. Русинов бе привлечен към наказателна отговорност като извършител, а Спасов като помагач.

Обвинителният акт бе внесен в съда на 18 юли 2023 г. Според прокуратурата Мирка и Евгени са убити от Бисер Русинов с цел грабеж, а откраднатите вещи били на стойност 1086 лева. Никола Спасов пък осъществявал наблюдение в района на адреса, предавал информация на физическия убиец и му помогнал да се оттегли от мястото на извършване на престъплението и да пренесе отнетите вещи.

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Според съда убийството на възрастната жена и сина й е извършено по особено мъчителен начин - с множество удари. Пенсионерката е била в съзнание, а причинените й наранявания са били мъчителни за нея. Месеци преди да отнеме животите на Ресиловска и Гигов, Бисер Русинов е бил освободен от затвора, където изтърпял присъда "лишаване от свобода" за срок от 1 година.

След като убил жертвите си, извършителят запалил жилището, като възпламенил горими материали в три отделни зони, разположени в хола, кухнята и спалнята на апартамента. В следствие на пожара обгоряла дограмата на апартамента на горния етаж, а при възникването му в жилищната сграда имало хора. Поради това е съществувала опасност от разпространение на пожара, както и опасност за живота и здравето на хората, намиращи се в съседно и по-горе разположените апартаменти, пише още в обвинителния акт.

СГС призна и двамата подсъдими за виновни и им наложи най-тежкото предвидено в закона наказание.

Присъдата обаче не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Апелативен съд – София.

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