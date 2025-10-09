Стойчо Захариев дойде в съда с патерици, видимо болен и с черна маска

715 Снимка: Bulphoto

Районният съд в Свиленград пусна под "домашен арест" обвинения за нелегалната подземна фабрика край село Момково Стойчо Захариев. Хасковският бизнесмен беше издирван от юли, когато ГДБОП разби фабриката, намираща се на 4 метра под кравеферма.

Захариев ще е под домашен арест, с електронна гривна, в стая в хасковски хотел, който е управляван от дъщеря му и там е последният му адрес.

В нелегалната фабрика бяха открити огромни количества цигари, производствена линия, както и жилищни помещения за работниците. Готовата продукция беше оценена на 30 млн. лева. Според разследващите фабриката е работила 2-3 години.

Прокурорът по делото заяви, че би трябвало да поиска арест за Захариев, но предвид съдебно-медицинската експертиза и здравословното му състояние настоява за "домашен арест". От прокуратурата са го разпитали и са му повдигнали обвинение за държане на акцизни стоки без бандерол в особено големи размери.

Адвокатът му настоя за парична гаранция, тъй като клиентът му имал нужда от лечение.

Захариев дойде в съда с патерица, видимо болен, и с черна маска на лицето. Настоя делото да се гледа при закрити врата, но съдът не уважи искането му, предаде БНТ.

Според обвинението той е съпричастен към разбитата през юли нелегална фабрика за цигари. До 2022 г. той е бил съсобственик във фермата "Сакар екстра милк", под която е укрита фабриката. Според прокуратурата, има данни, че той е шофирал товарна композиция с нелегалните цигари, произведени във фабриката.

Адвокатът му каза, че Захариев не е знаел, че е издирван. Бил е на лечение в Гърция. След това се е лекувал и в Хасковската болница от края на септември. Научил, че е издирван и след лечението се е предал на 6 октомври.

Има свидетелски показания, че той е пребивавал в халето, под което е фабриката. Достъп до там са имали само съпричастни към престъпната дейност лица. Според прокуратурата са налични доказателства, че е шофирал камион, от който впоследствие са прехвърлени цигари в задържания в Генерал Тошево товарен автомобил. Захариев е бил осъждан за грабеж през 2018 година, предаде Хnews.bg.

По случая с фабриката все още се издирват още двама души - български и украински гражданин.

Други четирима са с парични гаранции. Николай Перчемлиев и баща му, които са съсобственици във фермата, са с по 50 000 и 6000 гаранция. Преди да бъде пуснат от съда по гаранция Перчемлиев също беше обявен за издирване и също изведнъж се появи в болницата в Хасково, където се лекуваше с диагноза остър диабет.

6000 лева е марката и за съпругата на Перчемлиев. Христо Мотов, който е отговарял за логистиката и транспорта е под гаранция от 40 хиляди лева.

