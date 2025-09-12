Апелативният съд във Велико Търново отмени постановлението на Окръжния съд в Русе и за трети от обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе. 19-годишният Виктор Иванов също излиза под домашен арест, както 18-годишния Жулиен Кязъмов и 19-годишния Кирил Гочев, който е сочен от прокуратурата за основен виновник.

В началото на заседанието апелативният прокурор Димитър Лещаков определи мярката на Русенския съд като обоснована и мотивирана и настоя определението за най-тежка мярка да не се променя. Адвокатът на Виктор Иванов Владислав Велев пледира по-ниска мярка-"парична гаранция" или "подписка" с мотива, че 19-годишния младеж е започнал работа в началото на септември и все още е в изпитателен срок, както и че с мярката "домашен арест" няма да може да упражнява правото си на работа.

Предстои съдът да се произнесе по мярката на 15-годишния Станислав Александров. Тя се гледа при закрити врата, защото обвиняемият е непълнолетен.

Прокуратурата предяви същите материали по делото като тези, които представи и при предходните три мерки.

По-рано днес прокуратурата поиска от съда Жулиен Кязъмов да остане в ареста, поради особената дързост, с която е извършен побоят над старши комисар Николай Кожухаров. Защитникът му обаче посочи, че при разпитите дори самият директор на ОД на МВР-Русе е посочил, че са му били нанесени два удара, но от друго лице.

Съдът наложи по-леката мярка "домашен арест" и на Кирил Гочев, който е бил зад волана на автомобила, спрян от старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров половин час след полунощ на 4 септември.

Според защитата на Гочев Димитров е човекът, нарушил закона за движение по пътищата като препречил пътя на колата и той е предизвикал скандала, а никаква отговорност не му е потърсена.

Според адвоката на обвиняемия Димитров умишлено е застанал пред колата, при което Гочев спрял. След това Димитров започнал да държи сметка кой как шофира. В началото Гочев "смотолевил едно извинявай", след което Димитров посегнал към него. Тогава Гочев махнал с лявата си ръка през прозореца, за да му покаже, че трябва да се махне. Въпреки това Димитров продължил да се мъчи да вкара ръката си в автомобила. При това Гочев го ударил и започнал да излиза от автомобила. Димитров паднал, а Гочев ударил главата си в колоната на предното стъкло.

