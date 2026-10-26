Решението на Върховния касационен съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест

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Тричленен състав на Върховния касационен съд постанови окончателните присъди по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова, която преди 5 години бе удушена от съпруга си Орлин и натъпкана в куфар, а баща му Пламен го изхвърли в хвостохранилище край Перник.

41-годишният Орлин Владимиров е признат за виновен за предумишленото убийство на жена му, извършено по особено мъчителен начин, и му е наложено наказанието "лишаване от свобода" за 20 години. По отношение на баща му - 65-годишния Пламен Владимиров - върховните магистрати оставят в сила оправдателната присъда на Софийския апелативен съд.

В средата на октомври 2021 г. 33-годишната Евгения беше обявена за изчезнала от 36-годишния си съпруг Орлин. Пред полицаите мъжът обяснил, че жена му тръгнала за фитнес в съседен столичен квартал, но след това не се прибрала, а телефонът й бил изключен. Близо месец продължи издирването на столичанката, която бе майка на 6-годишно момченце. В началото на ноември разследващите откриха тялото на Евгения, натъпкано в куфар, изхвърлен в хвостохранилище край Перник.

Орлин и баща му Пламен, който е бивш служител на ДАНС, бяха задържани и направиха пълни самопризнания. По-късно разследващите разкриха как се е стигнало до жестокото убийство. Двамата съпрузи се скарали, вероятно заради ревност, и Орлин се нахвърлил на Евгения, душил я с ръце, а жената припаднала. Владимиров помислил, че я е убил и омотал четири пъти главата й във фолио, като покрил устата и носа. Всъщност в този момент жената била жива, макар и в безсъзнание. След това 36-годишният мъж извикал баща си Пламен, който качил тялото на снаха си в личния си автомобил с куфар и го изхвърлил в хвостохранилище край Перник.

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В края на 2023 г. Софийският градски съд призна за виновни и осъди на доживотен затвор при първоначален "строг" режим баща и син Владимирови. Те обаче обжалваха и поискаха нова съдебномедицинска експертиза.

Апелативните магистрати обаче изцяло потвърдиха наказанията. Решението им бе взето през февруари м.г. Така делото стигна до ВКС и в началото на декември 2025 г. върховните магистрати го върнаха за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд. Решението на ВКС обаче бе подписано с особено мнение от член на съдебния състав.

Снимка: БТА

През февруари т.г. апелативните магистрати оправдаха напълно 65-годишния Пламен Владимиров и намалиха наказанието на сина му Орлин от доживотен затвор на 20 години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим.

Така процесът стигна за втори път до Върховния касационен съд. Решението на апелативните съдии бе атакувано и от близките на младата жена, и от подсъдимите.

Според върховните съдии обаче всички жалби са неоснователни.

Тричленният състав на ВКС счита, че при извършения следствен експертимент с участието на заподозрения Пламен Владимиров са били нарушени правото му да запази мълчание и правото му да не се самоуличава в извършването на престъплението.

Отделно от това върховните магистрати констатират, че от показанията на поемните лица не може да бъде изведено фактическото положение, че Пламен Владимиров е давал съвети и напътствия на сина си относно начина на извършване на убийството и за укриване на следите от деянието.

Снимка: БТА

Според ВКС обвинението срещу бащата не е доказано по безсъмнен начин, като решаващо е отбелязано положението, че безспорно доказаните факти за поведението на Пламен Владимиров се отнасят за времето след довършването на убийството от сина му и затова не обосновават нито една от инкриминираните му форми на интелектуално помагачество - нито на даване съвети и разяснения за начина на извършване на деянието и мястото, където да бъде укрит трупът, нито на даване на обещание да даде помощ след деянието за транспортирането на трупа.

"За да са съставомерни като помагачество, тези действия без съмнение трябва да предшестват или поне да съпътстват изпълнителното деяние на извършителя, но такива факти по делото не са установени", пишат в решението си съдиите.

Върховните съдии не намират основателност и в претенциите на обвинението за явна несправедливост на определеното от въззивния съд наказание на Орлин Владимиров поради необоснованото му смекчаване - от доживотен затвор на 20 години "лишаване от свобода".

"За да се определи наказание "доживотен затвор", разпоредбата на чл. 38а, ал. 2 от НК изисква изключителна тежест на извършеното престъпление, като това е единствената законоустановена предпоставка за налагането му. Тоест, че степента на обществената му опасност и укоримост значително надхвърлят тази на обикновените случаи на същото престъпление и затова го определят като необичайно опасно, нетипичен случай. Прието е, че в казуса данните по делото не подкрепят подобна характеристика на извършеното от Орлин Владимиров престъпление", категорични са върховните магистрати.

Снимка: БТА

Според тях по делото липсват установени от съдилищата факти за прекомерна и изключителна интензивност на обстоятелствата и факторите, обосноваващи приложената квалификация.

"С оглед на изложеното е прието, че липсват основания извършеното от Орлин Владимиров престъпление да бъде определено като изключително тежко. Освен това в случая определянето на срочно наказание е оправдано и от гледна точка постигане целите на наказанието за поправянето и превъзпитанието на дееца", уточняват магистратите.

От съдебния състав на ВКС за неоснователни са приети и всички оплаквания на защитата на Орлин Владимиров за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и оплакванията за явна несправедливост на наложеното наказание.

Според върховните съдии наложеното на 41-годишния мъж наказание "лишаване от свобода" в максимално предвидения в санкционната част на приложимата норма размер (20 години) е необходимо за превъзпитанието му, за преосмислянето на извършеното и за съобразяване на бъдещото му поведение с правните порядки в обществото ни, поради което не е налице основание за смекчаване на наказанието му.

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