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Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов за пореден път се отказа доброволно от депутатския си имунитет. Съобщението беше прочетено от председателя на Народното събрание Михаела Доцова в пленарна зала.

Парламентът

На 22 октомври в парламента постъпи искане от бившия вече изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за даване на разрешение за продължаване на наказателното производство срещу Божанов по наказателно дело от общ характер в Софийския градски съд.

С писмо от 29 октомври депутатът е информира председателя на НС, че дава съгласието си по внесеното искане, за което Доцова е уведомил новият временен главен прокурор Магдалена Лазарова.

Прокуратурата обвинява Божанов в престъпление по служба. Според държавното обвинение в периода май-юни 2022 г. като министър на електронното управление той е нарушил Закона за защита на класифицираната информация и е дал противозаконно предимство на определен консорциум от фирми при възлагането на обществена поръчка за киберсигурност.

В рамките на същото дело бившият съпредседател на ПП Кирил Петков е обвинен в опит за принуда спрямо следващия министър на електронното управление Александър Йоловски да съгласува кадровите промени и уволнения в министерството лично с Божанов.

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Съпредседателят на "Да, България" категорично отрича обвиненията и ги определя като абсурдни и скалъпени. За последното искане на имунитета му, постъпило три дни преди първия тур на президентския вот, Божанов коментира, че "прокуратурата пак се включва в изборите."

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