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Близнаците от Цалапица Борислав и Валентин Динкови, които бяха осъдени за лично укривателство по делото за убийството на 24-годишния Димитър Малинов на 20 юли 2023 г., съвсем скоро ще излязат на свобода. Това съобщи пред Нова телевизия майката на пребития до смърт млад мъж Атанаска Бакалова. 

Убийството в Цалапица

Двамата братя бяха признати за виновни за това, че в нощта на 20 срещу 21 юли 2023 година в в Цалапица и в землището на селото, в съучастие като извършители са спомогнали на физическия убиец на Митко - Рангел Бизюрев, да избегне наказателно преследване, без да са се споразумели с него преди извършване на самото деяние. 

През март 2025 г. Окръжният съд в Пловдив наложи затвор от 4,5 години на Борислав Динков, а на Валентин Динков - наказание в размер на 4 години "лишаване от свобода". Двамата излежават присъдите си в затворническо общежитие в Смолян. 

"От присъдите им се приспадат излежаното, както и работните дни. И Валентин Динков има право сега към Нова година да излезе на свобода. Малко след него е възможно и Борислав, а е възможно тъй като отказаха да ги разделят и двамата заедно да излязат на свобода. Сега ще се наложи да гледам убийците на сина ми как се разхождат на свобода. Уверявам ви, че напрежението в Цалапица ще ескалира, като се върнат в селото", добави почернената майка. 

Атанаска Бакалова събира подписи за възобновяване на делото срещу близнаците Динкови с искане да бъдат съдени като съучастници в убийството на сина й. Подала е и молба в Окръжната прокуратура в Пловдив за това. 

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"Те трябваше да бъдат съдени заедно с Рангел Бизюрев, защото заедно са участвали в убийството на Митко. Трябваше делото да бъде върнато от ВКС, тъй като съдебен заседател ме нарече непочтена жена затова, че се боря за справедливостта. Това не е правосъдие, а гавра за жертвата и шамар за нас, близките", разплака се Бакалова.

От пловдивския затвор, под чието ръководство е трудовото общежитие в Смолян, са потвърдили, че до края на годината единият близнак излиза на свобода, а шест месеца по-късно - и другият.

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