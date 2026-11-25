Бившият шеф на АПИ Георги Терзийски разбрал от медиите за обвинението за "Хемус"
"Винаги съм се съобразявал със закона", заяви той
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Бившият шеф на агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски заяви, че все още не са му връчили повдигнатото за "Хемус" обвинение, а освен това научил за него от медиите, съобщава NOVA.
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"Не съм запознат с мотивите на прокуратурата, тъй като не съм призоваван за повдигане на това обвинение. Не мога да коментирам в момента нищо повече. Научих от медиите за него", е подчертал Терзийски.
"Винаги съм се съобразявал със закона", добавя бившият шеф на АПИ, цитиран от bTV.
Малко по-рано Софийската градска прокуратура привлече Терзийски в качеството на обвиняем за безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай — престъпление по чл. 219, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.
Обвинението е повдигнато по досъдебното производство, водено от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП във връзка с разходването на средства за изграждането на аутобана.
Според обвинението в периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г. в град София, в качеството си на председател на Управителния съвет на АПИ, обвиняемият не положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество и за възложената му работа по изпълнението на договор между агенцията и "Автомагистрали" ЕАД за изграждане на участъци от магистралата.
В постановлението се посочва, че от това са последвали разпиляване на имущество и значителни щети за АПИ в размер на 260 млн. лв. без ДДС, съответно 312 млн. лв. с ДДС.
Обвинението обхваща неорганизиране на контрола върху дейностите, свързани с проектирането и изграждането на участъци 5 и 6 на АМ "Хемус", както и действия по допускане на авансово финансиране и представяне на документи за извършване на плащания. По това дело към наказателна отговорност са привлечени още трима души, уточни прокурор Николай Николаев, говорител на Софийска градска прокуратура.
Преди да поеме АПИ през януари 2019 година Георги Терзийски бе областен управител на Ловеч. Той има юридическо и икономическо образование. Професионалният му път започва в Инспектората на Агенция по заетостта 1996 г. - 2002 г., после в Главна инспекция по труда започва от инспектор и стига до директор на Дирекция "Инспекция по труда" - Ловеч 2002 г. - 2009 г., после е бил в частния сектор - в управлението на предприятия за производство на метални изделия - 2009 г.- 2014 г.
Терзийски бе освободен от поста в края на май 2021 г., като от Министерството на регионалното развитие и благоустройството тогава съобщиха, че причината е плащане на аванси за строително-монтажни работи за обекти, които нямат проектна готовност и разрешение за строеж към 26 май 2021 г.