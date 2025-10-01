Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис и още трима служители от общинската администрация - главен счетоводител и двама финансови контрольори, отиват на съд за длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва. Това съобщават от Окръжната прокуратура в града, като уточняват, че днес е бил внесен обвинителен акт срещу четиримата.

Едри риби под прицел

На съд са предадени Хасан Азис за това, че като кмет на община Кърджали, в съучастие с В.И., като главен счетоводител, в гр. Кърджали в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. като длъжностни лица са присвоили пари в общ размер на 78 704 лв. във връзка със заплащане по два договора за доставка на дърва. Длъжностното присвояване е в големи размери и двамата обвиняеми са действали като съизвършители, посочват от прокуратурата.

Двамата са предадени на съд и за безстопанственост - за това, че в Кърджали в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали във връзка с горепосочените два договора и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 12 459 лева.

Общо нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева.

Друг служител от Общината също е предаден на съд за това, че като изпълняващ функции на финансов контрольор не е положил достатъчно грижи, за да осъществи финансов контрол на разходите по горепосочените два договора в периода от декември 2017 г. до октомври 2018 г. и от това са били причинени значителни щети на община Кърджали в общ размер от 11 184 лева.

Третият служител от общинската администрация е предаден на съд за това, че като изпълняващ функции финансов контрольор през януари 2018 г. не е положил достатъчно грижи да осъществи финансов контрол по един от договорите и така са били причинени значителни вреди за община Кърджали в размер на 24 420 лева.

Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис е обвиняем заради обществена поръчка
През 2017 г. и 2018 г. между община Кърджали и фирма, регистрирана в града, били сключени два договора за извършване на услуги, свързани със санитарна сеч на дървета в паркове, градини и други местности, които са общинска собственост. Впоследствие дървеният материал трябвало да бъде отсечен, рампиран, натоварен, транспортиран, разтоварен, нарязан и доставен в общински детски градини и кметства, за да се използват за огрев през зимата. За извършената услуга общината се е договорила с фирмата да плаща на определена цена на кубичен метър за доставките.

По делото е установено, че щетите са настъпили за община Кърджали, защото са били платени недоставени дърва за огрев на цени по-високи от договорените, както и без да е извършен финансов контрол.

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение "подписка". Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Кърджали, добавят от прокуратурата.

