Виктор Давидов навлязъл в насрещното движение и се ударил в насрещно движещ се автомобил

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Бившият районен прокурор от Монтана (Териториално поделение - Берковица) Виктор Давидов е осъден за това, че е шофирал пиян, съобщи правният сайт "Лекс".

Това реши Софийският градски съд и наложи на Давидов условна присъда от две години затвор с три години изпитателен срок. Освен това той ще остане без книжка за три години, а съдът е присъдил в полза на държавата и стойността от 3431 евро на колата, която е шофирал - "Тойота Авенсис".

Делото приключи след само едно заседание в съда, след като обвинителният акт беше внесен в началото на октомври.

Тогава от прокуратурата съобщиха и как се е стигнало до разкриването на случая. Той е от сутринта на 6 ноември миналата година, когато Давидов се движел с несъобразена скорост в Монтана, навлязъл в насрещното движение и се ударил в насрещно движещ се автомобил. На мястото пристигнали екипи на полицията и на спешната помощ, а кръвната проба на прокурора показала 2,47 промила алкохол.

От съобщението на прокуратурата стана ясно, че Давидов е обвинен единствено за това, че е шофирал пиян, но не и за предизвикано произшествие.

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На 21 януари 2026 г. той подаде оставка и през февруари 2026 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него.

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