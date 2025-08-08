2286 Снимка: Bulphoto

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебно производство, придобило обществена популярност като "златните паспорти", съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Обвинен в извършването на престъпление по служба е бившият изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев.

През януари 2023 г. Софийската градска прокуратура привлече Янев като обвиняем за престъпление по служба. През февруари 2022 г. Върховната административна прокуратура започна проверка по сигнал, свързан с т.нар. златни паспорти. От държавното обвинение съобщиха, че сигналът е подаден от депутат от ДПС. Според подателя на сигнала процедурите са прилагани предимно спрямо граждани на Руската Федерация и Китайската народна република с цел придобиване на българско гражданство по натурализация, т.нар. "златни паспорти", даващи им право да пребивават на територията на страната и ЕС, припомнят от държавното обвинение.

От прокуратурата съобщават днес, че обвинението спрямо него е за това, че в периода 2015-2020 г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, не е изпълнил конкретни свои служебни задължения, които са нормативно установени.

Целта на обвиняемия била да набави облага за чужденци, желаещи да получат разрешение за постоянно пребиваване - на основание инвестиции и вложения - и впоследствие - да получат българско гражданство. Облагата се изразявала във възможността чужденците неправомерно да се ползват от правото на пребиваване в Република България.

От деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в противоправно ползване от чужденците от привилегиите на разрешението за пребиваване в Република България, включително и на територията на Европейския съюз, в разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правомощията на Българската агенция за инвестиции и в създаване недоверие в дейността на Българската агенция за инвестиции. Тези последици не биха настъпили, ако обвиняемият бе изпълнил вменените му с нормативен акт задължения, посочват от прокуратурата.

В качеството си на изпълнителен директор на БАИ задълженията на обвиняемия били подчинени на законосъобразното и пълноценно реализиране на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите. Той бил единственото оправомощено лице, на което била вменена отговорността да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Агенцията. Това неизменно включвало и задължението да следи и спазва законодателството, както и да предотвратява възможности за заобикаляне, или по-конкретно - да не допуска неизпълнение на която и да е законова или подзаконова разпоредба, посочват още от СГП.

Според обвинителния акт през периода, в който обвиняемият ръководел Агенцията, били извършени редица сделки с акции на български търговски дружества, които само привидно водели до изпълнение на изискванията на закона за придобиване от чужденци на разрешение за постоянно пребиваване в Република България, а впоследствие и на българско гражданство. Въпреки това, воден от описаната по-горе цел, обвиняемият не изпълнил редица свои конкретни нормативно установени служебни задължения, което довело до продължително неправомерно ползване от правото на пребиваване на стотици чуждестранни граждани.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Национална следствена служба, като впоследствие е възложено на Комисия за противодействие на корупцията след приемането на Закона за противодействие на корупцията.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

