В основата на конфликта стоят 500 хил. евро, платени за посредничество между задържания, съпругата му и арх. Калин Тихолов

30268 Стопкадри в колаж: Mediamall

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Софийската градска прокуратура внесе искане в съда за постоянен арест на турския бизнесмен Еюп Темиз, привлечен като обвиняем за умишленото убийство на бившия евродепутат Слави Бинев. Престъплението бе извършено в дома на бизнесмена в столичния квартал "Павлово" след възникнал остър спор в събота сутринта.

Очаква се в съда да станат ясни фактите около престъплението. Досега конкретна информация как и защо е станало престъплението има само в медийни публикации.

Първо варненският сайт "Афера" написа, че в основата на фаталния инцидент стои личен конфликт. Изданието посочва, че Ния Темиз, съпруга на обвиняемия, е била съдружник със Слави Бинев във фирмата "Евинко". В петък вечерта Бинев и семейство Темиз са били в обща приятелска компания. По данни на сайта след прибирането у дома жената е споделила пред съпруга си за отправени заплахи от страна на Бинев. На следващата сутрин Темиз отишъл в къщата на жертвата и след кратък разговор го застрелял в главата. Приятелският кръг около убития отхвърля твърденията за заплахи и определя случилото се като битова трагедия.

Днес "24 часа" изнася по-детайлна финансова предистория на отношенията между двамата мъже. Изданието твърди, че Бинев е получил 500 000 евро от Еюп Темиз за посредничество в тежък бизнес спор между Ния Темиз и архитекта Калин Тихолов. Двамата поддържали дългогодишни контакти и по линия на спорта таекуондо. Самият Тихолов потвърди пред медията участието на бившия евродепутат в преговорите за подялба на фирменото имущество.

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Изданието потвърждава информацията, че в събота сутринта Бинев е провел остър телефонен разговор със съпругата на Темиз. Той я обвинил в провал на сделката и заявил риск от пълна загуба на имуществото, а ние се разплакал. Афектиран, Еюп Темиз взел личния си шофьор и още един придружител и отишъл на адреса в "Павлово". Там турският гражданин потърсил сметка за обидните думи и заподозрял Бинев в двойна игра в полза на архитекта с цел изкупуване на атрактивни имоти. След като домакинът не опровергал подозренията, Темиз му нанесъл удар в лицето и стрелял в главата му със законно притежаван пистолет "Зиг Зауер".

Кадри от съседна охранителна камера показват действията на нападателите непосредствено след стрелбата.

Тримата излизат от имота и се насочват към паркиран на улицата сребрист джип "Рейндж Роувър". На записите се вижда как първоначално двама от мъжете отиват до автомобила, оглеждат се и се връщат обратно към оградата. Според "24 часа" бегълците имали затруднение при излизането и се наложило да прескачат оградата, но преводачът на Темиз бил с по-едро телосложение и срещнал сериозни затруднения. Другите двама се върнали да му помогнат, след което се качили в колата и потеглили по улицата.

Сайтът Mediamall разпространи и видео, което показва как колата на тримата се оттегля плътно зад друг джип, но от същия модел. Това може и да е случайност, но докато второто и идентично превозно средство не бъде установено, поражда хипотезаза предварително подготвена отцепка и още заподозрени за участие в престъплението.

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