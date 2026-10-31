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Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 19-годишния хакер, който бе задържан от антимафиотите в София за мащабни кибератаки срещу държавни институции, частни компании и медии, сред които БНТ и БНР.

По време на съдебното заседание стана ясно, че обвиняемият Мариян Парушев е син на 48-годишния Паруш Парушев-Паро Боксьора, който бе убит при престрелка в София през лятото на 2024 година.

В определението си съдът посочи, че има опасност обвиняемият Мариян Парушев да извърши ново престъпление. Той е привлечен като обвиняем за четири компютърни престъпления, като за всички тях се предвижда лишаване от свобода, а за едно от тях - от пет до седем години.

Съдът посочи, че според събраните доказателства е налице обосновано предположение, че Парушев е извършил престъплението, като са налице свидетелски показания, иззети са компютри и технически справки.

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Според обвинението Парушев е разпространявал незаконно придобитите лични данни с цел имотна облага.

Прокурор Михаела Николаева заяви, че младежът е използвал VPN, който залага на максимална анонимност и се използва масово за незаконно проникване в системи и мрежи. Според нея младежът е разпространявал незаконно придобитите данни в специални форуми, в които масово се търгува с такава информация. Според прокурора Парушев е лице с висока степен на обществена опасност.

Снимка: БТА

Юлиян Станков, адвокат на обвиняемия, заяви, че според показанията на подзащитния му той е бил назначен за администратор на Телеграм канала, за който се твърди, че през него е изтичала информация, само пет дни преди задържането му - на 24 октомври.

Няма доказателства, според които Мариян Парушев е автор на деянието или че е свързан с него, няма данни, че на 27 септември 2026 г. Парушев е имал общо с "Дженерал Груп", няма и данни на 12 октомври да е извършил другите действия, които се сочат за негово дело, категоричен бе Станков.

Според адвоката нито един от свидетелите, сред които има и служител на ГДБОП, не е посочил, че познава Парушев, като няма и конкретика в показанията.

Данните могат лесно да се проверят от вещите лица, но никой не е проверил дали Мариян Парушев е имал участие в Телеграм канала преди 24 октомври, когато е назначен за администратор. Никой не е проверил кой е собственикът на канала, който е назначил Парушев. Няма как младежът да е извършил действията, които му се приписват, подчерта Юлиян Станков.

Снимка: БТА

По думите му има друг Телеграм канал, за който има данни, че чрез него са извършени незаконни дейности, но той е различен и отделен канал, с който Парушев не е свързан. Има сметки с криптовалута, които могат да се ползват само от собственика на канала, и няма доказателства обвиняемият да е съпричастен към нещо неправомерно. Няма данни да е имал достъп до "Дженерал Груп" или до информационни системи на БНР и БНТ, каза още Станков.

До думите му няма и данни откога рутерът, чрез които се предполага, че е било извършено престъплението, е бил работещ и дали са извършвани каквито и да е действия за точене на информация чрез него.

Адвокат Станков посочи още, че момчето има чисто криминално минало и е предало иззетите вещи доброволно. Има твърдения, които касаят майка му, и твърдения, че е имал криминално поведение, преди да навърши пълнолетие, но те са измислени и неверни, заяви той. Момчето живее само с майка си, след като баща му е бил застрелян през 2024 г., и затова моля да определите мярка за неотклонение, различна от задържане под стража, каза още адвокатът.

Пред съда обвиняемият Мариян Парушев помоли да не бъде задържан под стража, а да бъде пуснат под домашен арест. "Когато е направен неправомерен достъп до "Дженерал груп", "Проджек сет" дори не е съществувал и това може да се провери", заяви още той.

Решението на Софийския градски съд подлежи на обжалване и протест.

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