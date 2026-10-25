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На проведените в събота избори нито един кандидат за член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите не успя да получи необходимия брой гласове, за да бъде избран, съобщиха от Изборната комисия. Поради това в неделя ще се проведе балотаж, на който представителите на държавното обвинение в страната ще гласуват отново.

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Магистратите трябваше да изберат от 25 кандидати за квотата от четири места. Право на глас имаха 1567 прокурори, гласували са 1363. Общият брой на действителните гласове, според протоколите на избирателните секции с данните от гласуването с хартиени бюлетини е 1350. Недействителните бюлетини са 18 броя.

По свой избор всеки гласуващ можеше да избере със знак "Х" или "V" със синя химикалка от един до четири кандидати.

По регламент за избрани на първото гласуване щяха да се смятат получилите повече от половината от действителните гласове. На втория тур това изискване отпада и печелят четиримата, получили най-много отбелязвания в бюлетините.

Гласуването отново се проведе в 29 избирателни секции в страната, съвпадащи с броя и местоположението на окръжните съдилища.

Снимка: БТА

Процесът по отваряне на избирателната кутия в съответните секции, преброяването на бюлетините, установяването на тяхната действителност и съставянето на протокол за резултатите от гласуването се извършва в реално време на сайтовете на ВСС и БТА.

Избори насред изборите
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По сходна процедура 2292 съдии ще гласуват за шестима членове на ВСС на 7 ноември.

459 следователи ще изберат единствения си представител в "правителството на съдебната власт" на 21 ноември.

Снимка: БТА

Очаква се гласуването в Народното събрание за 11-те от парламентарната квота да е до 20 ноември.

Снимка: БТА

Ето колко гласа е получил на първия тур всеки от 25-имата кандидати:

Атанас Гебрев - ВКП - 144

Атанас Илиев - зам.-шеф ОП-Смолян - 109

Благовест Вангелов - ОП-Бургас - 90

Владимир Николов - ОП-Плевен - 325

Георги Чинев - шеф на ОП-Бургас - 228

Даниела Попова - апелативен прокурор на София - 315

Дарин Христов - ОП-Бургас - 114

Десислава Петрова - зам.-шеф СГП - 158

Димитър Лещаков - АП-Велико Търново 149

Добринка Калчева - АП-Пловдив - 337

Ивайло Ангелов - САП - 327

Ивайло Илиев - ОП-Кюстендил - 400

Иван Тасков - СГП 83

Иванка Которова - ВКП - 233

Йовита Григорова - зам.-шеф на АП-Бургас - 112

Красимира Филипова - ВКП - 365

Марина Ненкова - СГП - 55

Маринела Тотева - ВКП - 62

Милена Гамозова - АП-Варна - 157

Пламен Евгениев - САП - 113

Пламен Петков - СРП - 479

Радослав Градев - шеф на ОП-Русе - 205

Сийка Милева - ВКП - 103

Тодор Деянов - зам.-шеф на АП-Пловдив - 43

Христо Анчев - шеф на ВОП-Пловдив - 180

Решението за проведения избор подлежи на обжалване.

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