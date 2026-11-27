Има и група пациенти с криминални прояви – управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици, вероятно с цел да се избегне наказателно преследване

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Множество неистински епикризи, становища и прием на пациенти в здравно заведение, с цел документите да бъдат използвани за освидетелстване от ТЕЛК, са открити при операция на Икономическа полиция в Областната дирекция на МВР в Кърджали. Това съобщиха от пресцентъра на дирекцията и допълниха, че по случая, по Закона за МВР, до 24 часа е задържан 33-годишен лекар.

До момента са събрани факти за 37 лица, хоспитализирани фиктивно в Държавната психиатрична болница в Кърджали за получаване на неистински епикризи. По първоначални данни фалшивите пациенти са били настанявани в болницата само по документи, без реално да бъдат лекувани в здравното заведение. Служителите на Икономическа полиция са събрали факти, че тази дейност е преминавала през двама лекари, допълва БТА. Задържаният 33-годишен лекар е бивш служител в Държавната психиатрична болница, който, според материалите, е оформял документация – епикризи, становища, прием и изписване на пациенти, без да има това право.

При операцията са иззети документи, снети са обяснения от медицински лица и от пациенти, настанявани фиктивно в здравното заведение.

Има и втора група пациенти, които са с криминални прояви – управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици, вероятно с цел да се избегне наказателно преследване. Образуваната проверка е по чл.308 от Наказателния кодекс за документни престъпления.

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Активна работа по случая продължават секторите "Противодействие на икономическата престъпност" и "Противодействие на криминалната престъпност" в ОДМВР-Кърджали, допълват от пресцентъра. Оттам уточняват, че по темата ще бъде даден брифинг по-късно през деня.

Заради злоупотребите с ТЕЛК решенията на 24 ноември министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи пред медиите, че е създадена междуведомствена постоянно действаща комисия за проверка на достоверността им. Полицейска акция , свързана със съмнения за издаване на фалшиви решения на ТЕЛК имаше и в Разград.

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