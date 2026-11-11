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Апелативният съд в Пловдив потвърди доживотната присъда, постановена от хасковските магистрати през март т.г. на Генджебай Мехмед, за убийството на четиригодишния му доведен син и нанесения жесток побой над майката на детето. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд в Пловдив.

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Магистратите приемат, че наложеното от Хасковския окръжен съд наказание е справедливо и съответства на тежестта на извършените престъпления.

Съдебният състав е отхвърлил като неоснователни жалбите на подсъдимия и частните обвинители, както и протеста на прокуратурата. Държавното обвинение и близките на детето са настоявали за налагане на най-тежкото наказание "доживотен затвор без замяна", а подсъдимият е поискал по-лека присъда, съобщи БТА.

Хасковският окръжен съд е признал мъжа за виновен за това, че в ранните часове на 24 декември 2022 г. в Хасково умишлено е умъртвил малолетното дете при условията на опасен рецидив и с особена жестокост. За това престъпление му е наложено наказание "доживотен затвор".

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Убийството на детето беше извършено на Бъдни вечер преди 4 години. Осъденият е нанесъл побой на малкия Яшар с юмруци и с дървена бухалка, като ударите били по главата, тялото и крайниците. Вследствие на насилието четиригодишното момче е починало. Момченцето намери мъртта си, след като се е опитало да защити майка си, тъй като в този момент пастрокът му я биел.

В мотивите си апелативните съдии посочват, че обвиненията са доказани по несъмнен начин. Тежките травматични увреждания са довели до смъртта на момчето. Мъжът беше арестуван след подаден сигнал от Многопрофилната болница за активно лечение за докарано починало дете.

Заради побоя над майката на детето, на която е причинена средна телесна повреда, Мехмед е осъден на 10 години "лишаване от свобода". Мъжът е получил и наказания заради шофиране на автомобил без свидетелство за правоуправление и за шофиране на нерегистрирано моторно превозно средство. След всичко това съдът е определил едно общо най-тежко наказание - "доживотен затвор".

Подсъдимият е осъден още да заплати на близките на починалото дете общо над 270 хил. евро обезщетения.

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