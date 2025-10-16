6889 Колаж: Фейсбук профил на пернишкия кмет Станислав Владимиров

Осем години и половина затвор определи съдът за Даниел Петров, който преби до смърт случайна жена пред магазин в Перник. Това става ясно от съобщение на Апелативната прокуратура в София, в което се уточнява, че съдът е признал за виновен подсъдимия, обвинен от Окръжна прокуратура - Перник за умишлено убийство по хулигански подбуди, извършено в непълнолетна възраст.

Според доказателствата по делото в ранните часове на 29 юли миналата година 17-годишният Даниел Петров е нападнал и нанесъл побой на жена пред магазин на ул. "Юрий Гагарин" в град Перник.

Жертвата е транспортирана в болница в безсъзнание. В резултат на побоя тя е получила тежки травми по главата, шията, лицето, гърдите и крайниците. Въпреки продължителното лечение, на 20 септември миналата година жената е починала.

Експертизата установява, че смъртта е настъпила вследствие на двустранна бронхопневмония, развила се като усложнение от получените травми и увреждане на сънната артерия.

След съдебно следствие съдът осъди Даниел Петров на осем години и шест месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване. Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

През март тази година съдът остави в ареста младежа, обвинен за убийството на жената. Магистратите потвърдиха определението на Окръжен съд - Перник, според което не е разколебано обоснованото предположение, че младежът е извършител на деянието.

