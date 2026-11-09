Съдът връща на прокуратурата делото за смъртта на детето заради неясноти в обстоятелствената част и липса на конкретика в обвинителния акт

6617 Снимка: iStock by Getty Images, стопкадър NOVA

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Съдът връща на прокуратурата делото за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица заради неясноти в обстоятелствената част и липса на конкретика в обвинителния акт. Детето почина след стоматологична интервенция под обща анестезия в частна болница в Пловдив. Случаят предизвика широк обществен отзвук и протести. Подсъдими по делото са трима медици - двама анестезиолози и един стоматолог.

Срещу двамата анестезиолози, които се оказаха пенсионери на 70 и 82 години, е повдигнато обвинение, че поради немарливо изпълнение на служебните си задължения са причинили смърт. Анестезиологът д-р Пламен Мендев е предозирал пет пъти упойката, която е поставил на детето.

Срещу самата стоматоложка д-р Десислава Георджева е повдигнато обвинение, че е лекувала под пълна упойка пет деца, включително и починалия Ангел, без частната клиника, в която работи, да е имала разрешително за това.

И тримата медици не се признават за виновни.

Снимка: БТА

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Родителите на детето поискаха ефективни присъди за обвиняемите.

"От първия ден никой не иска да поеме отговорност, убиха детето и всеки иска да се скрие, това е истината", заяви бащата на Ангел - Георги Райчев, цитиран от NOVA.

"Когато виждат, че изпускат детето, започват да се договарят как да се измъкнат от ситуацията. Питайте доктор Морев къде беше, след като детето излезе от упойката. Той си тръгна, но защо не се върна. Те за мен не са лекари. И непрекъснато пускат жалби срещу мен - ходих в полицията безкрайно много пъти, за да се обяснявам, че няма да им направя нищо лошо. Превръщат себе си в жертви. Те убиха едно дете на 6 години и искаме да си получат заслуженото. Господинът, който отговаряше за упойката, по време на интервенцията обикаляше по коридорите. Цялото им поведение е безобразно. "Медикус Алфа" не са организирали работата си по правилния начин и не са въвели контрол върху лекарите. Кой е отговорен за това нещата да вървят по каналния ред, ако не управителят на лечебното заведение?", попита бащата на починалото дете, цитиран от местния сайт "Пловдив 24".

"Как сте, докторе? Личи си, че сте добре. Моето дете знаете ли къде е? Вчера имаше имен ден. Ти като го отрови, защо си тръгна?", каза от своя страна майката Магдалена Райчева, заставайки очи в очи с анестезиолога в съдебната зала. "Кажете ми кой е този апелативен съдия, който отмени разрешението клиниката да бъде затворена?", попита тя.

Снимка: БТА

"Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу двама лекари за това, че поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, каквато е медицинската, са станали причина за смъртта на Ангел Райчев", заяви прокурорът по делото.

Снимка: БТА

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