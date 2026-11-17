Трима от тях с пореден неуспешен опит да излязат от ареста

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Две нови обвинения са повдигнати срещу част от непълнолетните, задържани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, съобщи местният сайт TrafficNews. Три месеца след трагедията обвинението срещу някои от осемте младежи е надградено с още две престъпления - грабеж и увреждане на документ за самоличност.

Според събраните до момента данни едно от задържаните момичета е взело личната карта на Георги и я е счупило на парчета, за да затрудни установяването на самоличността му. След жестокия побой, завършил със смъртта на мъжа, участниците са му отнели парите. По данни от разследването с тях впоследствие са си купили дюнери и водка.

Междувременно днес трима от задържаните - Михаела от Стара Загора, Християн Д. и Георги З., направиха пореден опит да напуснат ареста. Те обжалваха наложените им най-тежки мерки за неотклонение пред Апелативния съд.

В мотивите си защитата е посочила, че младежите вече трети месец са зад решетките, без да е изготвена назначената съдебнопсихиатрична и психологична експертиза. Адвокатите са изтъкнали и наличието на нови обстоятелства по делото, които според тях следва да бъдат взети предвид при преценката дали задържането продължава да бъде необходимо.

Преди заседанието адвокат Георгиев, защитник на Християн Д., заяви, че до 12 декември Европейският съд по правата на човека трябва да се произнесе по подадената от него жалба. Защитата сезира съда в Страсбург с оплакване за незаконно задържане на 14-годишния младеж.

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В крайна сметка обаче Апелативният съд отказа да промени мерките за неотклонение на тримата и те остават в ареста.

В мотивите си магистратите посочиха, че са налице всички законови предпоставки за прилагане на най-тежката мярка. Съдът отчете и че по случая продължава активно да се работи, като междувременно обвинението е надградено с нови факти и доказателства.

37-годишният Георги Кузев от Кричим беше нападнат на Младежкия хълм на 4 август. След побоя той е намерен в тежко състояние и е откаран в болница, но въпреки усилията на лекарите по-късно е починал.

Още в първите часове полицията задържа група непълнолетни. Първоначално са арестувани десет момчета и момичета, а на петима - три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години - са повдигнати обвинения за умишленото убийство.

Впоследствие криминалистите започват да проверяват ролята на всеки от първоначално задържаните, анализират записи от района и провеждат нови разпити. Така се стига до тримата, които първоначално са били свидетели, но после също се оказват обвиняеми.

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