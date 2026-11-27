Международен екип от над 20 експерти установи, че поредица от грешки е довела до самолетната катастрофа, отнела живота на 96 души през 2010 г.

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Международен екип от повече от 20 експерти стигна до заключението, че самолетната катастрофа в Смоленск през 2010 г., при която загинаха полският президент Лех Качински и още 95 души, е била злополука, причинена от поредица грешки по време на захода за кацане, обявиха днес прокурори, цитирани от националната новинарска агенция ПАП.

Според говорителя на Националната прокуратура Пшемислав Новак изчерпателният доклад показва, че основните причини са нестабилен заход, неправилна преценка на височината, спускане под минималната позволена височина, както и забавено решение за отменяне на приземяването. Допълнителните фактори включват действията на руските диспечери, системните пропуски в полския елитен транспортен полк, както и нарушение на правилата за "стерилна пилотска кабина".

Разкритията официално оспорват отдавнашните твърдения за саботаж и експлозиви, защитавани от създадената от предишното правителство на ПП "Право и справедливост" подкомисия, оглавявана от Антони Мачеревич.

Коментирайки пред ПАП доклада, депутатът Мачей Лашек, който се е занимавал с разследвания на самолетни злополуки, заяви, че разкритията не са изненадващи.

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"Години наред обществото беше заблуждавано от Мачеревич и митът за Смоленск беше създаден, за да консолидира десницата", каза Лашек и допълни, че окончателна истина би трябвало да помогне за постигане на душевен покой за семействата на жертвите.

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