838 лишени от свобода се включват в новата учебна година, показват справките на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

4987 Снимка: Министерство на правосъдието

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838 лишени от свобода от всички затвори ще прекрачат прага на класните стаи през новата учебна година, съобщиха от правосъдното министерство. Сред тях са 23 първокласници и 32 зрелостници (бъдещи абитуриенти), показват справките на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към 15 септември.

В начален етап на обучение през учебната 2026/2027 ще бъдат включени 176 ученици, желаещите да придобият основно образование са 305, а записаните за придобиване на средно образование са 357 лишени от свобода.

Традиционно, най-голям е броят на учениците в затворите в Стара Загора - 186, в София - 170 и във Враца - 107. В затвора в Сливен ще бъдат включени в учебна дейност 61 лишени от свобода жени, а в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца - 11. Според изискванията, настанените непълнолетни лица подлежат на задължително обучение.

Във всеки затвор, съгласно нормативните изисквания на Министерство на образованието и науката (МОН), са разкрити и функционират училища или филиали към тях, припомниха от министерството. Плановете и програмите, по които протича обучението в местата за лишаване от свобода, съответстват на държавните образователни изисквания. Завършената степен на образование, придобитата квалификация по професия или част от професия се удостоверяват с документ, утвърден от МОН.

Дни преди първия звънец министърът на правосъдието Николай Найденов е посетил училището към затвора в Ловеч и е пожелал на учителския състав спорна учебна година и отличен успех на възпитаниците. В СУ "Димитър Митев" са записани 78 лишени от свобода, но с филиалите към училището, които са към затворите в Плевен и Белене, общо стават 140.

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Правосъдният министър Николай Найденов (в светлия костюм) е посетил училището към Ловешкия затвор дни преди 15 септември. Снимка: Министерство на правосъдието

Наред със задължителните общообразователни предмети, лишените от свобода могат да се обучават и по различни специалности. Сред най-предпочитаните са тези, които дават шанс за бърза и пълноценна реализация и ресоциализация след освобождаването от затвора.

Снимка: Министерство на правосъдието

Например, затворът в София обучава затворници, които искат да бъдат шлосери, във Враца - озеленители, в Сливен желаната професия е шивач.

В Ловеч осъдените се обучават за електромонтьори и технолози в машиностроенето.

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