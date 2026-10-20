Съдия Иван Ранчев съобщи, че момчето се е опитало да се самоубие с ловната пушка на 45-годишната Таня, но не е успяло

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14-годишният ученик, който уби 45-годишната си майка на 9 октомври в пловдивския кв. "Кършияка", е изпратил снимка на тялото й в различни общи чатове в Инстаграм с приятели и съученици, както и запис с виковете за помощ на намушканата 18 пъти жена.

Това стана ясно по време на заседанието на Апелативния съд в Пловдив, след като осмокласникът обжалва мярката си за неотклонение "задържане под стража", съобщиха БНТ и местните Радио Пловдив и Plovdiv24.bg

"Това са деца на неговата възраст, като видяното им е повлияло изключително неблагоприятно", каза съдия Иван Ранчев.

Сигналът за убийството беше подаден сутринта на 9 октомври, а тялото на жертвата Таня Иванова беше открито в апартамент в нова кооперация на улица "Брезовска" 61-63 в кв. "Кършияка". Майката и синът са се преместили да живеят на този адрес едва преди около три месеца, след като момчето е прието да учи в една от елитните пловдивски гимназии. Преди това то е било отглеждано основно от баба си и дядо си. Родителите му са разделени от години, а бащата не е участвал активно в отглеждането му.

Момчето бе привлечено към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години, а на 11 октомври Окръжният съд в града под тепетата го остави за постоянно в ареста.

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Днес магистратите приеха, че по делото са събрани безспорни доказателства, включително множество свидетелски показания на приятели и съученици на обвиняемия осмокласник. Съдът прецени, че убийството е извършено по изключително драстичен начин. Затова и председателят на съдебния състав Иван Ранчев обяви, че оставя младежа зад решетките, тъй като има опасност да се укрие или да извърши ново престъпление. Съдът отчете, че няма данни дали сестра му, която живее и учи в Пловдив и баща му, който живее в Стара Загора, биха могли да се грижат за него.

Снимка: БТА

От съдебномедицинската експертиза са установени 18 прободно-прорезни рани по трупа на 45-годишната жена.

Съдия Ранчев съобщи още, че след убийството момчето е направило опит да се самоубие с ловната пушка на майка си, която е била с оптичен мерник, но не успяло да я презареди, тъй като механизмът се е заключил. Разследващите са открили ловната пушка до тялото на жертвата, а под него боеприпаси, както и още едно огнестрелно оръжие на пода в коридора.

В чатовете с приятели пък осмокласникът е споделил, че ако е знаел, че няма да може да се самоубие, е нямало да извърши убийството. Впоследствие е позвънил на спешния телефон 112, като е казал, че е убил майка си.

От показанията на свидетели става ясно, че пред свой съученик момчето е казвало, че се намира в депресия и има желание да сложи край на живота си.

Към момента все още не е изготвена комплексната съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, която трябва да установи психичното състояние на 14-годишния тийнейджър и дали той е бил вменяем. Заключението на специалистите ще бъде приобщено към материалите по делото.

Снимка: БТА

По време на заседанието бяха изнесени още подробности от извършения оглед на местопрестъплението. В жилището е открит сгъваем нож с 18-сантиметрово острие, с черепи и кости по дръжката. На стената криминалистите пък видели пентаграм, нарисуван с кръв, а в спалнята са намерили тениска със специална символика и надпис на чужд език, изразяващ омраза.

Прокурор Добринка Калчева обясни, че разследването е много ритмично и непрекъснато се извършват нови действия.

"Новопредставените доказателства касаят предимно разпити на свидетели. Това са сестрата на момчето, негови приятели и лица, които имат отношение към наемането на апартамента, в който са живели. Има оглед на файлове от комуникация между него и други лица", каза държавният обвинител.

По думите на прокурор Калчева няма данни младежът да е бил подбуден. Към момента нямало как да се каже точно колко е обмисляно убийството. "Не е давал някакви същностни обяснения", каза още тя.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

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