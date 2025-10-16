Окръжен съд - Благоевград осъди на 12 години "лишаване от свобода" 40-годишен мъж, след като го призна за виновен в изнасилване на 12-годишната му дъщеря.

16 г. затвор за бургазлия, изнасилвал доведената си дъщеря
Виж още 16 г. затвор за бургазлия, изнасилвал доведената си дъщеря

Престъпното деяние е извършено чрез употреба на сила и заплашване, на 17 декември 2023 г., около 2:00 часа, в къща в град Петрич. Момичето не е било навършило 14-годишна възраст и е низходящата сродница - дъщеря, съобщиха от Окръжният съд в Благоевград.

Наказанието, което съдът е определил, е 12 години "лишаване от свобода" при първоначален "строг" режим.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд - София в 15-дневен срок, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд.

Престъплението разтърси цял Петрич, а съседи поискаха публичен линч. То е извършено в дома на бабата на 12-годишното момиче в града. По това време възрастната жена не била в дома си. Детето било изоставено от майка си и баща си, растяло само с баба си. Майката има ново семейство в Кюстендилско, а баща му е женен повторно в Петрич. 

