Върховният касационен съд (ВКС) потвърди решението на Апелативен съд - Пловдив авиобаза "Граф Игнатиево" да изплати 109 900 лв. на сина на загиналия през 2021 г. при катастрофа с МИГ-29 майор Валентин Терзиев. Това се посочва в решения на ВКС и Апелативен съд - Пловдив.

Инцидентът край Шабла

Обезщетението е за положен извънреден труд от пилота в размер от 3949 часа (437 дни) над нормалната продължителност на служебното си време, пише БТА.

В решението на ВКС е записано, че първоинстанционният съд налага обезщетение в размер на 34 379 лв.

Спорът пред Върховния касационен съд е за 75 520лв., добавени към първата сума от следващата инстанция.

Съдът също така отчита, че спецификата на касационното обжалване, което макар и да не се отличава с особена трудност в случая, както всяко друго подобно производство изисква и предполага висока правна квалификация на ангажирания адвокат, представляващ страната по делото, включително натрупан най-малко пет години юридически стаж.

Пилотите, които дадоха живота си за българската армия: Авиоинцидентите от 1989 г. до днес
Пилотът от 3-а авиационна база "Граф Игнатиево" на длъжност началник на щаб на ескадрила майор Валентин Терзиев загина на 9 юни преди 4 години при изпълнение на тренировъчна задача по време на военните учения "Шабла 2021".

Самолетът му губи радиовръзка и изчезва от радарите в 00:45 ч., когато Терзиев провежда тренировка по нощна стрелба по мишена - едно от най-трудните упражнения във военната авиация. Майорът поразява целта, обаче се налага допълнителна маневра, след която връзката с пилота изчезва.

След няколко денонощия издирване са открити останките от летателната машина, както и биологичен материал, след ДНК експертизата на който властите официално съобщават, че Валентин Терзиев е загинал.

Според експерти самолетът е летял твърде ниско до морското равнище и пилотът не е имал време за реакция, след което самолетът се е разбил в морето.

Според разследващите причината за инцидента е "загуба на пространствена ориентировка от екипажа при нощни полети над море". Черната кутия е намерена след повече от 2 седмици.

По досъдебното производство са обвинени полк. Методи Орлов, който е отговарял за стрелбите на пилотите по време на учението, и на полк. Юрий Луканов - заместник-началник на Щаба на ВВС по операциите.

И двамата са обвинени за причиняване на смърт при немарливо изпълнение на занятие (чл. 123, ал. 1 от НК), за което наказанието е от 1 до 6 години затвор, както и за престъпление по служба по непредпазливост (чл. 387, ал. 4 от НК), което се наказва с до 5 години затвор.

