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Над 50 свидетели са разпитани като част от разследването за причините, довели до верижните катастрофи на АМ "Тракия", в резултат на които 11 души загинаха, а над 50 са ранени, съобщиха от прокуратурата. Към настоящия момент продължават разпитите на свидетели, които са настанени в болнични заведения и са контактни.

Войната по пътищата

Предстои и повторен разпит на румънския гражданин, който е задържан по Закона за МВР.

Извършен е оглед на телата на починалите и са назначени съдебно-медицински експертизи. Предстои изготвяне на съдебно-медицински експертизи на всички пострадали.

Досъдебното производство е започнато от служители на ОД на МВР-Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града.

След извършване на първоначалните действия с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор разследването е възложено на Националната следствена служба по искане на наблюдаващия прокурор. Това се налага, тъй като досъдебното производство се отличава с особена фактическа и правна сложност, което е причина разследването да бъде извършено от следователи с висока степен на квалификация и опит в подобен вид дела.

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В хода на разследването са извършени 6 огледа на местопроизшествието с технически средства, включително и с дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства, имащи по-съществено участие в произшествието. На тях ще бъдат извършени допълнителни огледи. Сред тях е и управляваната от румънския гражданин товарна композиция.

Взети са проби от асфалтовата настилка за изследване на сцеплението. Изискана от АПИ е цялостната документация по въвеждане в експлоатация и ремонт на участъка от магистралата, на който възникнаха пътнотранспортните произшествия.

Снимка: МВР

На база взетите проби от асфалтовата настилка и изисканата документация ще бъде назначена строителнотехническа експертиза, която да покаже състоянието на пътния участък.

Изисканите са и данни от съответните институции, които с точност да покажат каква е била метеорологичната обстановка по време на пътнотранспортните произшествия.

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Предстои да бъде назначена автотехническа експертиза, заключението от която да покаже механизма за възникване на катастрофите. Предстои назначаването и на комплексна автотехническа и съдебномедицинска, която да установи причинно-следствената връзка между възникналите катастрофи и настъпилата смърт на 11 души, и нараняванията на други над 50.

След изготвянето на комплексната експертиза ще бъде преценено евентуалното привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Разследването се провежда от екип от десет следователи от НСлС, както и трима криминалисти.

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