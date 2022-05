Журналистка от катарската телевизия "Ал Джазира" беше застреляна на Западния бряг в сряда, съобщи Си Ен Ен.

Палестинското министерство на здравеопазването обяви, че Ширин Абу Акле е била простреляна в главата в бежански лагер в Дженин и е починала на място. Втори журналист - Али Ал-Самуди, също е ранен, но е в стабилно състояние, допълниха от министерството.

"Ал Джазира" обвини израелските сили за сигурност в убийството на Акле, като съобщи: "Израелските сили застреляха Ширин Абу Акле в главата, докато отразявала операция в Дженин". Акле носила жилетка с обозначение, че е журналист.

Медията отбелязва, че смъртта на репортерката е регистрирана в болницата, където тя била откарана след нападението.

Израелските отбранителни сили потвърдиха, че силите им за сигурност са действали в района, "за да арестуват заподозрени в терористични дейности". В стрелбата обаче участвали както израелските сили, така и палестински.

Военните обявиха, че се разследва и възможността журналистите да са ударени от палестински огън.

"Израелските окупационни сили убиха нашата любима журналистка Ширин Абу Акле, докато отразяваха бруталността им в Дженин тази сутрин. Ширин беше най-видният палестински журналист и близък приятел", написа в Туитър Хусам Зомлот, палестинският посланик в Обединеното кралство.

Israeli occupation forces assassinated our beloved journalist Shireen Abu Akleh while covering their brutality in Jenin this morning. Shireen was most prominent Palestinian journalist and a close friend. Now we will hear the “concerns” of the UK govt & the international community pic.twitter.com/M6lKTbceHJ