Журналистите от Филипините и Русия Мария Реса и Дмитрий Муратов взимат тази година Нобеловата награда за мир заради борбата им за защита свободата на словото в двете страни, съобщиха от Нобеловия комитет.

"Г-жа Реса и г-н Муратов получават Наградата за мир за смелата им борба за свобода на словото във Филипините и Русия. В същото време те са представители на всички журналисти, които отстояват този идеал в свят, в който демокрацията и свободата на медиите се сблъскват с все по-неблагоприятни условия", обявиха още от Нобеловия комитет. И допълват, че свободата на словото е предпоставка за демокрацията и дълготрайния мир.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT