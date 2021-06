Двайсет и седем души са загинали и 13 са ранени при автобусна катастрофа в южната част на Перу в петък сутринта, съобщи британската компания за добив на сребро и злато Хохшилд майнинг (Hochschild Mining), цитирана от ДПА.

В изявлението на компанията се посочва, че автобус, управляван от един от нейните подизпълнители, превозващ работници, е пътувал от мината си Паланката до град Арекипа в Южно Перу, когато е катастрофирал.

