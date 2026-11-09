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Продължават спасителните операции в стоманодобивния завод в Измир, където при експлозия загинаха 16 души, а 13 бяха ранени, съобщи президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от телевизия "ТРТ Хабер".

Турция на Ердоган

Състоянието на двама от ранените остава тежко, допълва медията.

Инцидентът стана в завода близо до западния турски град Алиага (окръг Измир) днес по обяд.

Силата на взрива предизвика паника в района, като на мястото бяха изпратени множество екипи на пожарната, бърза помощ, полицията и спасителни служби. Възникналият след експлозията пожар в завода беше потушен.

В изявление на стоманодобивния завод се посочва, че съвместно със съответните държавни институции се извършват необходимите проверки и разследвания за установяване на причините за инцидента, пише БТА.

Президентът Ердоган е получил подробна информация за инцидента в завода в Алиага от министъра на вътрешните работи Мустафа Чифтчи и министъра на енергетиката и естествените ресурси Алпарслан Байрактар.

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Според първоначалните констатации инцидентът е възникнал в резултат на скъсване на мостов кран по време на отливане на течна стомана и пропадането му в електродъговата пещ.

Ранените работници са транспортирани в различни болници в региона, а за пълното изясняване на инцидента са предприети необходимите проверки и разследване.

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