Десетки афганистански жени и момичета протестираха в западния афганистански град Херат, призовавайки за представителство на жените в следващото правителство на страната, съобщава афганистанският телевизионен канал TOLO News.

Сред протестиращите е имало защитници на правата на жените, студентки и държавни служители.

Протестиращите са държали плакати с лозунги, призоваващи за запазване на постиженията от последните две десетилетия и участието на жените в следващото правителство. Те също така се застъпват за правото на жените да работят и да получават образование.

"Никое правителство няма да бъде устойчиво без подкрепата на жените. Нашето искане: правото на образование и правото на труд във всеки аспект ", гласеше един от лозунгите. "Нарушаването на правата на жените е равно на нарушаване на правата на човека", се казва в лозунга.

Dozens of female women's rights defenders, university students and govt employees on Thursday held a protest in Herat city and called for the preservation of the past two decades' achievements. #Afghanistan pic.twitter.com/o31VMdFHj9