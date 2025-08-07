Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер бе регистрирано днес в област Месиния на югоизточен Пелопонес, Южна Гърция, съобщи в. "Катимерини", цитиран от БТА.

Балканите

По данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина трусът е бил регистриран малко след 13 ч. на 11 километра северозападно от град Месини. Трусът е бил с дълбочина от 23 километра.

Земетресението е било усетено в близките селища. Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради.

Малък последващ трус със сила 2,5 е регистриран няколко минути по-късно.

В началото на юли земетресение с магнитуд 5 по Рихтер беше регистрирано снощи край източното крайбрежие на гръцкия остров Крит.

В началото на юни трус от 5,3 по Рихтер беше регистриран край Крит, като предизвика малки свлачища на пътя Йерапетра - Миртос.

Земетресение от 4,9 разтърси остров Лимнос, усетено е и в България
Тогава сеизмологът Акис Цселентис пък предупреди хората да се отдалечат от плажовете заради възможни малки вълни цунами.

