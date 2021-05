Най-малко трима души са ранени при земетресение от 5,5 по Рихтер, случило се днес сутринта в североизточната част на Иран, информира агенция IRNA, като цитира ръководителя на едно от подразделенията на Червения полумесец в Иран (OKPI) Мехди Валипур.

An earthquake has been reported in Southern Iran on Sunday. https://t.co/UzG0o2UVZh

Той съобщава, че 11 спасителни екипа са изпратени в североизточната част на страната, за да окажат помощ на пострадалите от земетресението.

An earthquake measuring 5.5 on Richter scale hit #Iran’s northeastern province of North Khorasan on Monday morning, damaging houses and injuring at least 14 peoplehttps://t.co/UPWdBRgE0p pic.twitter.com/lBqrWh1Zyu