Разговори по перспективите за прекратяване на войната с участие на американските пратеници са се провели в онлайн формат, съобщи украинският президент

3666 Снимка: x.com/ZelenskyyUa

Чуйте статията:

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи днес във вечерното си видео обръщение, че украински представители са провели в онлайн формат нови преговори с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и с европейски официални лица по перспективите за прекратяване на войната с Русия.

"Днес имаше още една дискусия между преговорните групи - украинската, американската и европейската - на равнище екипи. Дипломатическите усилия активно се развиват и ние се надяваме те да не бъдат напразни. Нашият екип работи максимално конструктивно. Нуждаем се от достойно приключване на войната и гарантирана сигурност за Украйна", заяви той.

Зеленски обяви, че пръв път Европа е била представена в тази дискусия от пълната група на онези, които ще възнамеряват да участват и в преговорите с Русия - Франция, Германия, Обединеното кралство, Италия, Полша, представители на ЕС от Европейската комисия и Европейския съвет, както и представител на НАТО.

"В момента текат активни дипломатически процеси и ние се надяваме, че тези усилия няма да са напразни", отбеляза украинският президент. "Екипът ни работи по възможно най-конструктивния начин", добави той.

Украинският президент отбеляза, че дискусията "не е била лесна", но не оповести повече подробности. По думите на Зеленски всички участници в диалога са се съгласили да се срещнат в Берлин за преговори със страните от така наречената Коалиция на желаещите.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По-рано днес съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че до този момент Русия не е давала съгласието си европейски представители да участват в следващия кръг от преговорите за мир в Украйна. Това противоречи на изказването на Уиткоф и Къшнър след срещата им с руския президент Владимир Путин в Москва, че европейците ще участват в следващия кръг от преговори.

Зеленски заяви във вечерното си видео обръщение, че според доклад на украинското Главно разузнавателно управление Русия всеки месец получава "десетки" севернокорейски балистични ракети.

Today, there was another discussion between the negotiating groups – Ukrainian, American, and European – at the level of teams. Diplomatic efforts are actively underway, and we hope they will not be in vain. Our team is working as constructively as possible. We need a dignified end to the war and guaranteed security for Ukraine. The American team is also actively engaged – Steve Witkoff and Jared Kushner joined the discussion online. For the first time, Europe was represented in this discussion by the full group of those who will represent it in negotiations with the Russians – France, Germany, the United Kingdom, Italy, Poland, EU representatives from the European Commission and the European Council, and a NATO representative. The discussion was difficult, but there is a result: we will meet in Berlin as part of the Coalition of the Willing and work out concrete joint steps in the negotiation process. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2026

"Това е изключително опасно, и то не само за Украйна - подчерта Зеленски - Използвайки балистичните си ракети в тази война, Северна Корея прави оръжията си по-ефективни. Това създава допълнителни предизвикателства за целия корейски регион".

Той коментира и разузнавателната информация за възможни предстоящи руски удари. "В Русия трябва да знаят, че за всяко злодеяние, което извършат, ще последва справедлив отговор от наша страна", добави украинският президент.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.